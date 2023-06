L’heure des regrets pour le Heat…

Mené 3-1 par Denver avant un Game 5 dans l’antre des Nuggets, le Heat se retrouvait face à une montagne cette nuit. Une montagne que les hommes d’Erik Spoelstra semblaient pouvoir gravir quand ils faisaient la course en tête durant le match, mais ils ont fini par tomber les armes à la main en deuxième mi-temps. De quoi nourrir quelques regrets…

Clairement, Denver fut la meilleure équipe sur l’ensemble des Finales NBA. Bien évidemment, les Nuggets méritent largement leur titre de champion après avoir remporté quatre matchs sur cinq. Mais après le Game 5, impossible pour le Heat de ne pas avoir des regrets. Car il y avait la place, cette nuit, pour prolonger la série de quelques jours à Miami.

Il y avait la place car l’équipe d’Erik Spoelstra a globalement réussi à imposer son jeu physique, sa défense, son rythme. On a vu du Heat basketball cette nuit à Denver. Vous savez, ce genre de match à la fois tendu et intense, en mode guerre de tranchées. Une purge quoi. Certes ce n’est pas très beau à voir pour les puristes de la balle orange, mais quand vous êtes plus limité que votre adversaire c’est souvent la voie à suivre pour rendre le match compétitif (surtout quand les arbitres décident de laisser jouer). Et ça le Heat l’a très bien fait pendant une grande partie de la rencontre.

En plus de ça, du côté des Nuggets, certains joueurs ont eu la main qui tremble : 5/28 à 3-points pour Denver, 13/23 aux lancers-francs, 14 turnovers, le Heat aurait signé direct pour ces chiffres avant le match. Avec l’opportunité de remporter le premier titre de l’histoire de la franchise, qui plus est à la maison, le groupe de Michael Malone a ressenti la pression qui accompagnait un tel enjeu.

Nuggets shoot 5/28 from 3, 13/23 from the FT line, turn it over 14 times and still win the game? How is that possible? I guess it helps when the Heat shoot 34%. That was some crazy game: Sloppy play, terrible shooting, horrendous officiating.

Les Nuggets ont également été touchés rapidement par les fautes dans cette rencontre. Foul trouble pour Nikola Jokic, foul trouble pour Aaron Gordon, foul trouble pour Jamal Murray, difficile de demander mieux pour Miami.

En plus de ça, le Heat pouvait aussi compter sur le retour de Max Strus, auteur d’un match solide (12 points, 8 rebonds) après être passé au travers plusieurs fois sur ces Finales. Il pouvait compter sur un Bam Adebayo possédé en première mi-temps, lui qui a porté Miami pour permettre au Heat de prendre les commandes. Il pouvait compter sur un Kyle Lowry hyper précieux en sortie de banc, un bon Caleb Martin, et un Kevin Love présent en… défense durant ses 14 minutes passées sur le parquet cette nuit.

Mais au final, malgré tous ces éléments qui étaient en faveur du Heat cette nuit, Miami a tout de même perdu.

Comment ?

En ne profitant pas de certaines opportunités offensives pour avoir un avantage plus confortable à la mi-temps que les sept points d’écart (51-44). En perdant des ballons au mauvais moment dans le quatrième quart-temps, et en laissant des opportunités sur rebond offensif après avoir réalisé un stop. Rien de plus frustrant, et Denver en a profité pour renverser le momentum.

Impossible évidemment de ne pas pointer du doigt la prestation très décevante de Jimmy Butler, qui a longtemps été dans l’ombre de ses copains alors qu’on l’attendait au taquet. Un Jimmy qui joue juste un peu mieux, et le match bascule probablement en faveur de Miami. Comme un symbole, c’est Butler qui a perdu un ballon crucial dans le money-time à -1 (89-90). C’est aussi Butler qui a envoyé une brique à -3 avec 17 secondes à jouer. Un mauvais tir, une possession mal exécutée, surtout que le Heat avait le temps pour jouer un two for one et prolonger le match avec le jeu des fautes.

Tiens, en parlant de mauvais choix tactique, quelqu’un peut nous expliquer pourquoi Erik Spoelstra a fait jouer Cody Zeller au début du quatrième quart-temps, dans un match à élimination en Finales NBA, face à Nikola Jokic ? On respecte Spo hein, c’est l’un des meilleurs coachs de la NBA actuelle et il a prouvé encore et encore sa capacité d’ajustement, mais pour le coup le Heat a pris un 5-0 dans la tronche en 60 secondes alors qu’il menait 71-70 à l’entame de l’ultime période. Quand on voit que Miami a perdu de… cinq points au final, il y a de quoi rager par rapport à cette séquence. Pourquoi ne pas avoir mis Kevin Love en 5 ou même tenter l’option Haywood Highsmith au moment de reposer Bam Adebayo ? Nul ne le sait, sauf Spoelstra. Et peut-être même lui se demande aujourd’hui comment il a pu tenter ça…

Enfin, on se dit que Tyler Herro – déclaré opérationnel pour la rencontre – aurait pu apporter un coup de boost offensif en sortie de banc, surtout dans les moments où Miami ne trouvait aucune solution offensive. Mais il n’est jamais entré en jeu. Plus difficile de reprocher ça à Coach Spo, car c’est toujours compliqué de jeter un mec au feu après une longue absence, surtout avec l’intensité des Finales NBA. Et puis on se demande si Tyler était vraiment apte à jouer, ou si son “retour” avait surtout pour objectif de déstabiliser le plan de jeu des Nuggets. En tous les cas il a manqué aux siens, car le Heat avait besoin d’un héros cette nuit pour espérer survivre.

Des regrets donc, et Miami va devoir vivre avec durant tout l’été, pendant que les Nuggets peuvent quant à eux célébrer. La dure loi du sport.