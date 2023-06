Pendant que les stadiers de la Ball Arena vont travailler jusqu’à jeudi pour ramasser les confettis dans les tribunes, les Nuggets vont pour leur part bien fêter leur victoire décisive pour le titre. Parmi eux, un habitué de la gagne qui n’a pas 37 piges non, mais bien… 22 ans. Eh oui, Christian Braun est un rookie vétéran.

Pas de All-Rookie Team, pas de grosse médiatisation durant la saison mais une campagne de Playoffs (déjà) digne d’un role player d’équipe championne. Peu de rookies peuvent prétendre à autant de responsabilités en Playoffs, tout en les assumant aussi bien ! Il faut dire que du haut de ses 22 ans, Braun n’est pas vraiment un rookie comme les autres. En ayant passé 3troisannées universitaires à Kansas, Christian s’est pointé en NBA avec de la bouteille mine de rien, on est loin du jeunot qui vient à peine d’avoir son permis de conduire. C’est d’ailleurs cette patience, avant de sauter dans le grand bain, qui lui ramènera un titre NCAA avec Kansas en 2022. Et à peine 22 balais derrière lui que Christian s’offre déjà son deuxième titre majeur :

Christian Braun is the 5th player to win a national title and a NBA title in consecutive years, joining Billy Thompson, Magic Johnson, Henry Bibby and Bill Russell. pic.twitter.com/FROYRAietl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 13, 2023

De quoi ainsi rejoindre un club très privé dans l’histoire NBA pour ce type d’exploit, puisque Christian Braun devient donc le 5è joueur de l’histoire seulement, après Magic Johnson, Bill Russell, Billy Thompson et Henry Bibby, à remporter un titre NCAA et un titre NBA dans la foulée. Difficile de faire mieux en terme de début de carrière pour la jeune pépite du Colorado.

Lorsque l’on voit à quel point il a été important sur cette campagne de Playoffs, on a de quoi prédire un avenir radieux à Christian à Denver. Christian Braun coche toutes les cases du joueur sans ballon qui provoque les caviars du Joker, et hormis la série contre Los Angeles, il a toujours eu des minutes dans la rotation pour remplir son rôle bien défini. Il est même devenu le facteur X du Game 3 de ces Finales NBA ! Difficile de ne pas aimer ce gamin pour son dévouement au collectif.

Pour ceux qui veulent découvrir son jeu, petit scouting sur un match de début de saison face à Memphis :

• Scouting individuel🔎: Christian Braun vs #BigMemphis

Nouveau rookie dans ce format qui mérite un peu de lumière.

L’absence de Jamal Murray lui offre sa première titularisation : des spots de tirs et une mission défensive sur Ja Morant

Ça pue le basket à plein nez… ⬇️🎥 pic.twitter.com/K7YaIRAxSe

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) December 21, 2022

Maintenant que le rasoir Braun a lancé sa carrière NBA sur les chapeaux de roue, on peut s’interroger sur son plafond en tant que joueur : peut-il perfectionner un tir à 3-points pour devenir un vrai 3&D parfait au système Denver ? Avant de réfléchir à tout ça, il y a quand même une parade à fêter et une cuite à prendre avec le frigo serbe.