Dos au mur face aux Nuggets, le Heat avait besoin d’un grand Jimmy Butler pour espérer rester en vie dans ces Finales NBA 2023. Mais Jimmy Buckets est globalement passé à côté de son rendez-vous. Excepté un coup de chaud dans le quatrième quart-temps, la star de Miami n’a pas assez pesé, et termine ainsi une magnifique campagne de Playoffs sur une fausse note.

Il y a trois ans, dans la bulle d’Orlando et alors que le Heat était également mené 3-1 en Finales NBA face aux Lakers, Jimmy Butler avait lâché une véritable masterclass (35 points, 12 rebonds, 11 passes) pour porter le Heat vers la victoire. Typiquement le genre de performance XXL que les fans de Miami espéraient dans le must-win game de cette nuit à Denver. Malheureusement pour eux, elle n’est jamais arrivée. Pire encore, Jimmy Butler est passé à côté.

41 minutes de jeu au total dans le Game 5, 5/18 au tir pour Jimmy, clairement ça pique.

Certes, dans le money time, on a cru à un moment donné que Jimmy Butler allait porter le Heat jusqu’à la ligne d’arrivée. 13 points d’affilée pour Buckets en moins de trois minutes, pour donner un point d’avance à Miami alors que les Floridiens étaient à -7. Mais Jimmy et le Heat n’ont plus marqué le moindre point dans les deux dernières minutes du match, laissant Denver finir sur un 6-0 pour aller chercher le premier titre de son histoire. Parmi les tournants, il y a cette terrible perte de balle de Butler à 89-90 pour les Nuggets, perte de balle qui risque de provoquer des cauchemars chez Jimmy lors des nuits à venir. Et puis derrière, Jimmy tentera un tir à 3-points très difficile pour essayer d’égaliser, sans succès.

Jimmy Butler late turnover pic.twitter.com/NiLnFxDTMY

— Alex 👋 (@Dubs408) June 13, 2023

Si on enlève ce passage du quatrième quart-temps, Jimmy Butler n’a inscrit que huit points pendant tout le reste du match. Huit. Certes, Butler n’a cessé de répéter qu’il voulait avant tout impliquer ses coéquipiers et qu’il privilégiera toujours le collectif, mais il était cruellement passif – presque invisible – pendant une grande partie de la rencontre, à un moment où le Heat avait plus que jamais besoin de son leader. Il finit peut-être avec 21 points au compteur, 11 lancers-francs tentés et même 3 interceptions, mais on se rappellera de ce match comme du match où Butler a longtemps été l’ombre de lui-même.

Est-ce la fatigue qui a pris le dessus après une campagne de Playoffs aussi longue qu’usante ? Est-ce la blessure à la cheville subie face aux Knicks au deuxième tour qui a perturbé Jimmy ? On ne le saura probablement jamais car connaissant le bonhomme, il ne va pas chercher la moindre excuse. Mais Jimmy Butler n’était pas Jimmy Butler cette nuit.

“J’aurais espéré pouvoir gagner pour ces gars, car ils le méritaient vraiment.” – Jimmy Butler après le match

La star du Heat quitte donc la grande scène sur une fausse note, mais cela ne doit pas pour autant faire oublier ses performances exceptionnelles des Playoffs.

Jimmy Butler’s 2023 playoff run:

26.9 PPG, 6.5 RPG, 5.9 APG, 1.8 STLS

Took an 8 seed to the Finals while upsetting Bucks/Knicks/Celtics and was clearly playing injured since the 2nd round

ECF MVP 🏆

What a run 🙏🔥 clown them all you want but im riding with this team forever pic.twitter.com/kJrUuI6FBv

— Mink Flow (@currypistonn) June 13, 2023

Jimmy Butler a emmené une équipe de Miami – huitième seed de l’Est – en Finales NBA, tout ça en partant du play-in tournament. Jimmy Butler a été le fer de lance d’une équipe qui a sorti coup sur coup Milwaukee (meilleure équipe de saison régulière), New York et Boston (deuxième meilleure équipe de régulière) pour remporter la Conférence Est. Jimmy Butler a réalisé un match all-time à 56 points contre les Bucks, avant d’être élu MVP de la finale de conf suite à une victoire sur le parquet des Celtics lors d’un Game 7. Bref, Jimmy a été grand.

Alors même s’il était moins tranchant depuis sa blessure à la cheville et qu’il n’a pas assez pesé lors des Finales NBA, Butler a encore une fois honoré son surnom de “Playoffs Jimmy”. Il a encore une fois prouvé qu’il possédait le cœur d’un champion, bague ou pas au final. Et ça, ça force le respect.