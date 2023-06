Les Nuggets sont champions NBA pour la première fois de leur histoire ! Les fans de la franchise découvrent enfin ce sentiment de bonheur incroyable et ont envahi pour l’occasion le centre de la ville de Denver, histoire de festoyer dignement et célébrer ce magnifique titre tous ensemble.

Qu’elles sont belles, ces images de liesse populaire. Pour la première fois, la franchise des Nuggets est championne NBA. Il n’en fallait pas plus pour que des milliers de personnes inondent les rues de la ville, afin de fêter collectivement l’histoire qui s’écrit. Feux d’artifices, pogos, boissons sont de sortie : rien n’est trop beau quand il s’agit de faire la fête dans le Colorado !

It’s getting crazy in LoDo tonight. #BringItIn @Nuggets #Denver7 #Denver pic.twitter.com/32hl4CniYw

— James Dougherty (@DoughertyKMGH) June 13, 2023

La tradition de fête est respectée, mais on ne peut s’empêcher de penser que cette fois, elle a quelque chose de spécial. Oui, car c’est un sentiment nouveau pour les Nuggets, qui ont glané leur premier sacre. On imagine bien le sentiment de joie des fans, surboosté par celui de l’attente qui a duré pas moins de quatre décennies. Jeunes, moins jeunes… tous savourent cela autour d’une accolade autour d’une rue, entre inconnus. Tout le monde vit et vibre Nuggets cette nuit, et c’est là l’une des plus facettes du sport : celle de rassembler.

From a friend in the crowd downtown 🎆@DenverChannel #NuggetsNation pic.twitter.com/DIaiegjx0e

— Colette Bordelon (@ColetteBordelon) June 13, 2023

Sans doute aussi que la bière coule à flot. Toujours avec modération hein, pas comme ce diable de Nikola Jokic qui s’est envoyé une bouteille de champagne comme si c’était une Kronenbourg de 25cl. On lui pardonne, il a rendu heureux des millions de personnes en permettant à sa franchise de gravir un sommet jusqu’ici non référencé dans le Colorado. La ville n’est que joie, et bordel, profitons-en, même à des milliers de kilomètres.

Checking in from Denver from the Browns Backers Bar @BS_Cleveland @MileHighBrowns pic.twitter.com/bwvDsmpXp6

— Nick (@ellisnd02) June 13, 2023

Source : Denver TV.