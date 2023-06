Le rideau est tombé sur la saison NBA et donc sur celle de TrashTalk Fantasy League. Pratiquement huit mois à stresser chaque nuit pour savoir si le réveil allait avoir un goût de carotte. Et bien rassurez-vous, vous allez pouvoir reprendre un sommeil normal puisque les Nuggets ont mis fin à cette souffrance. Allez, on se lance dans le dernier récap de TrashTalk Fantasy League avant un petit bout de temps. Spoiler : Nikola Jokic est assez présent.

# Les tauliers des finales NBA

Le podium des finales NBA

GG au podium des Finales NBA. Encore plus GG de ne pas vous être inscrits à la ligue TTFL Finals, vous laissez donc les lots à d’autres. C’est beau le fair-play .

Le podium individuel

Ca ne vaut pas la campagne de Playoffs de Nikola Jokic, mais c’est quand même pas mal du tout pour le trio de tête depuis la bascule en post season. Bravo à vous !

Le podium par équipe

Alors oui, il s’agit du podium sur l’intégralité des Playoffs; mais n’oublions pas non plus que chaque ligue a rendu son verdict cette nuit. Et qu’au final, il y a un grand nombre de vainqueurs.

# Les best picks des Finales NBA

Jeudi 1er juin : Nikola Jokic – 63 points (16,1% des picks)

Dimanche 4 juin : Nikola Jokic – 60 points (20,8% des picks)

Mercredi 7 juin : Nikola Jokic -71 points (8,3% des decks)

: Nikola Jokic -71 points (8,3% des decks) Vendredi 9 juin : Aaron Gordon – 49 points (10,2% des decks)

: Aaron Gordon – 49 points (10,2% des decks) Lundi 12 juin : Nikola Jokic – 54 points (18,3% des decks)

# Les carottes des Finales NBA

Caleb Martin 4 points – Game 1 (7,8% des picks)

Celui qui a été si important pour le Heat les des finales de Conférence commence bien mal le tour suivant. Mais quelqu’un a fait pire. Bien pire…

Max Strus -11 points – Game 1 (1,5% des picks)

Vous n’êtes pas trop nombreux à l’avoir prise, mais alors là on parle de carotte de compétition. Onze avec un petit moins devant, on est dans les profondeurs de la TrashTalk Fantasy League.

Michael Porter Jr. 2 points – Game 2 (13,3% des picks) puis 2 points – Game 3 (8,8% des picks)

On a senti Nikola Jokic un peu seul lors du Game 2 des Finales, MPJ en est une belle preuve.

Gabe Vincent 0 point – Game 3 (18% des picks)

Le popular pick à 0 et pas pour cause d’absence, c’est moche..

Gabe Vincent -7 points – Game 4 (12,6% des picks)

Mais il y a encore plus moche : même joueur, toujours popular pick, mais cette fois-ci dans le négatif.

Tyler Herro DNP – Game 5 (3,6% des picks)

À chaque match, il y avait une poignée de joueurs qui ne suivent absolument pas l’actualité de la NBA et qui posaient Tyler Herro. Mais pour cette dernière, on est monté à un nombre plus important. Il faut dire que le lascar avait laissé plané le doute. Sacré farceur, probablement un fan de carottes.

# Les bons coups des Finales NBA

Haywood Highsmith 28 points – Game 1 (0,1% des picks)

Ce n’est pas fou non plus, mais quand on a déjà bien usé le roster du Heat, on est capable de s’en contenter.

Christian Braun 26 points – Game 3 (0,3% des picks)

Je crois qu’on peut parler de facteur X.

Bruce Brown 36 points – Game 4 (7,3% des picks)

Un bon coup mais pas particulièrement nez creux car vous étiez tout de même nombreux à l’avoir vu venir.

Il est l’heure de se dire au revoir. Quelques semaines de repos pour vous, un peu moins pour nous car il va falloir prévoir de revenir au taquet. Et pour cela, comme l’année dernière, on vous prépare un petit sondage pour récupérer vos avis. Stay tuned, et bonnes vacances à tous.