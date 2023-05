Denver vs Miami, Nuggets vs Heat, Nikola Jokic vs Jimmy Butler, l’altitude de la Mile High City vs le soleil de South Beach… les Finales NBA 2023 nous proposent une affiche aussi intéressante qu’intrigante, et ce peu importe le manque de hype qui peut entourer cette dernière. Les vrais fans de basket ne peuvent qu’avoir le sourire devant cette opposition qui devrait nous offrir une grande série. Allez, c’est l’heure de la preview maison.

Confrontations en saison régulière :

Heat – Nuggets : 119-124

: 119-124 Nuggets – Heat : 112-108

Les Finales NBA 2023 n’ont même pas encore commencé que les deux équipes ont déjà écrit une page d’histoire, ou du moins de leur histoire. Les Denver Nuggets n’étaient jamais arrivés jusqu’à ce stade (excepté quand ils étaient encore en ABA, en 1976), eux qui vont donc découvrir l’atmosphère toujours très spéciale qui accompagne l’ultime série de la saison. Quant à la franchise du Heat, elle a l’habitude de se retrouver sur la plus grande scène – deuxième finale en quatre ans et septième depuis 2006 – mais elle débarque avec le statut de seed #8, ce qui n’était arrivé qu’à seule reprise jusqu’ici en NBA (Knicks 1999). Premier titre pour Denver ou Miami première équipe classée huitième à remporter la bague ? Qu’importe le gagnant, ce titre 2023 sera historique.

Dans le costume de favori, on a les Nuggets, qui possèdent l’avantage du terrain et l’avantage d’être reposés, eux qui ont balayé les Lakers en Finales de Conférence pendant que le Heat a dû se battre pendant sept matchs face à Boston. Mais à l’inverse, Miami est en rythme tandis que Denver pourrait être un peu rouillé en début de série, ce qui donne une importance particulière au Game 1 de jeudi soir dans le Colorado. En plus de ça, s’il y a bien une équipe suffisamment préparée physiquement pour encaisser une nouvelle grosse bataille, c’est le Heat.

“Ce sera le plus gros challenge de nos vies.”

Favori ou pas, et peu importe les pronos des Hexperts, le coach de Denver Michael Malone sait que cet affrontement face à Miami représente un grand défi pour son équipe, qui a dominé sans trop de problèmes Minnesota, Phoenix et Los Angeles jusqu’ici. Car le Heat possède beaucoup des qualités qui caractérisent également Denver :

une grosse force collective ;

une vraie identité ;

de la continuité ;

un leader au sommet de son art (Nikola Jokic d’un côté, Jimmy Butler de l’autre) ;

des lieutenants et des role players capables de faire la différence.

Bref, ça promet une belle partie d’échecs tout ça. Surtout quand vous avez deux des meilleurs coachs sur les bancs, avec donc Malone d’un côté mais surtout Erik Spoelstra de l’autre. Ce dernier a réalisé une nouvelle masterclass sur ces Playoffs pour permettre à Miami d’éliminer Milwaukee, New York puis Boston, le tout sans jamais avoir l’avantage du terrain mais en possédant pas moins de sept joueurs non draftés.

Make your predictions for the Heat-Nuggets NBA Finals.

Which team and how many games? pic.twitter.com/UAFBAJ4saR

— NBA Memes (@NBAMemes) May 30, 2023

Ce qui rend également cette Finale NBA plaisante à suivre, c’est qu’elle va opposer deux équipes qui reviennent de loin. Oui, elles étaient toutes les deux dans le dernier carré des Playoffs il y a trois ans dans la bulle, mais entre-temps le chemin a été semé d’embûches de part et d’autre.

Chez les Nuggets, Jamal Murray a été victime d’une rupture d’un ligament du genou et il a eu besoin de temps pour revenir au top, tandis que Michael Porter Jr. a eu des problèmes de dos. Cela a plombé Denver pendant deux saisons, l’équipe de Nikola Jokic ne remportant qu’une seule série de Playoffs en 2021 et 2022 malgré la greatness du double MVP serbe. Pendant ce temps-là, le Heat a également connu des hauts et des bas, en particulier cette saison avec une régulière à seulement 44 victoires synonyme de play-in tournament. Miami a entamé les Playoffs dans la moins bonne position possible, le seed #8, et a vu Tyler Herro se blesser dès le premier tour tout comme Victor Oladipo (sans oublier l’entorse à la cheville de Jimmy Butler face aux Knicks). Si Herro peut potentiellement revenir en milieu de série, ce qui représente un élément important à surveiller sur ces Finales, Vic est lui out pour longtemps.

Vous l’avez compris, les Nuggets et le Heat possèdent des principes et des qualités qui se ressemblent, de vrais points communs, mais aussi une possibilité de marquer l’histoire chacun à leur façon. De quoi provoquer des étincelles dès demain soir, pour le Game 1 de la série à Denver. Rendez-vous 2h30 !

Jimmy Butler Vs Nikola Jokic. We will be there no matter what https://t.co/Je88VUkc8H pic.twitter.com/3IAgsM6Kat

— ጭኮ lover (@TarikuMs) May 22, 2023

Le programme de la série

Game 1 : à Denver, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin, 2h30 du matin

Game 2 : à Denver, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juin, 2h du matin

Game 3 : à Miami, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juin, 2h30 du matin

Game 4 : à Miami, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, 2h30 du matin

Game 5 : à Denver, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin, 2h30 du matin*

Game 6 : à Miami, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin, 2h30 du matin*

Game 7 : à Denver, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin, 2h du matin*

*Si nécessaire