Les Finales NBA sont désormais dans le viseur, et dès jeudi nous saurons qui prendra le dessus dans l’affrontement final de cette saison 2022-23. Les Finales n’ont même pas commencé que nos bookmakers préférés ont déjà misé sur le futur vainqueur du titre et, disclaimer, ce n’est toujours pas le Heat qui est favori.

Aux États-Unis, on parie pour un tout et un rien. On peut miser sur la durée de l’hymne national aux 500 Miles d’Indianapolis comme sur la couleur du Gatorade qui sera versé sur la tête du coach vainqueur du Superbowl. Mais on peut aussi jouer son argent sur des sujet plus sérieux, comme le vainqueur du titre NBA 2022-23. Et quand on parle aux bookmakers de Las Vegas, vus comme des dieux dans le monde du pari, ils déclarent donc presque tous que les Nuggets seront les prochains champions NBA. Les Tenders ont eu plus de repos et ont éliminé LeBron en quatre matchs, alors que le Heat a dû aller jusqu’au bout de sa série en Finale de Conf et rejouera dans seulement trois jours. En équivalent français, la cote pour Denver est de 1.20 et celle de Miami est de 2.40. Ça fait beaucoup là quand même.

NBA Finals odds:

– Nuggets -400

– Heat +300

Ce n’est pas la première fois que le Heat n’est pas attendu comme favori dans une série. Au début des Finales de Conférence, les joueurs d’Erik Spoelstra n’avaient ainsi, selon les bookmakers, que 3% de chance de remporter la série avant le premier match. Et même en menant 2-0, ils n’étaient toujours pas considérés comme potentiel vainqueur du titre de champion de l’Est selon ESPN. Si l’histoire se réitère en Finales NBA, nous pourrions assister à l’une des plus belles histoires d’underdog de la NBA. Être mené à fin du second match éliminatoire du play-in tournament jusqu’à l’affrontement au sommet pour un nouveau titre de champion, le storytelling est fort. Mais si Denver arrive à donner raison aux pronostics, ils remporteront le premier titre de leur histoire. Dans tous les cas, le vainqueur 2023 aura de quoi raconter pas mal de choses à ses petits-enfants dans quelques années…