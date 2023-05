Il aura été l’homme providenciel du Heat lors de cette Finale de Conférence face aux Celtics. Son nom ? Caleb Martin. On pense bien sûr au Game 7 de cette nuit, dans lequel il a défoncé proprement Boston et guidé ses coéquipiers vers la victoire, mais plus globalement au reste de la série. L’ailier s’est tout bonnement sublimé.

Si Caleb Martin avait été free agent cet été, ça aurait sans aucun doute été une vraie bataille pour s’attacher ses services. La raison ? Il a absolument tout cassé face aux Celtics en Finale de Conférence Est, étant une pièce déterminante dans la qualification de Miami pour les Finales NBA. Lors des sept matchs de la série, il a proposé de très belles choses à un niveau où absolument personne ne l’attendait.

Alors oui, on voit très souvent certains joueurs se sublimer sur une ou deux soirées lors des Playoffs, devenant les éléments surprises pour décrocher un succès. C’est le principe de facteur X d’un match. Dans le cas de Caleb, c’est plutôt une série complète passée à jouer ce rôle : 19,3 points, 6,4 rebonds et 1,3 passe de moyenne, ça s’appelle l’efficacité.

On note surtout ses performances aux matchs 2 et 7, dans lesquels il attend la barre des 25 unités. Son match de cette nuit, 26 puntos, est même son record en Playoffs ! Pour le reste, la marque est un peu moins flamboyante mais ne descend jamais en dessous 14 pions. Face à une telle équipe des Celtics, solide sur le papier défensivement, il fallait faire preuve d’énormément de cran pour prendre le jeu à son compte de telle manière. Martin a réussi tout cela avec succès. À 3-points, à mi-distance, en percussion… la menace Caleb a été tranchante dans l’ensemble des secteurs de jeu offensifs, tout en assurant le boulot à l’heure de défendre son cercle.

Sans lui – allons droit au but – le Heat n’aurait sans doute pas réussi à se qualifier. Ce que vient d’accomplir CM face à l’une des meilleures équipes de ces dernières années est énorme. Si on tape souvent quand c’est mauvais, il faut également souligner quand c’est exceptionnel. Et c’est le cas ici. Jimmy Butler n’a pas tout le temps été en forme, et les points de Martin ont donc permis – a défaut de gagner la série en moins de sept matchs – d’épuiser les Celtics en les forçant à faire preuve d’une vigilance extrême à tous les matchs. Il faut désormais réitérer la performance en Finales NBA, mais la tâche sera au moins tout aussi difficile. Pour autant, le Heat n’était qu’un outsider sous considéré avant le dernier duel de l’Est, et semble se plaire dans ce rôle. Attention donc à une potentielle surprise !

