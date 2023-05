Cette nuit, le président du Heat Pat Riley était évidemment dans les tribunes du TD Garden de Boston pour voir son équipe de Miami arracher sa qualification en Finales NBA. Ce sera la septième finale de l’histoire de la franchise floridienne, mais aussi la… 19e de Patoche depuis qu’il a commencé à fouler les parquets en tant que joueur à la fin des années 1960.

Pat Riley est souvent surnommé le “Parrain” de la NBA, voici spécifiquement pourquoi.

En plus de ses costards Armani et de son look intimidant qui rappelle Don Vito Corleone, Patoche collectionne les bagues de champion et les apparitions en Finales NBA. 19 donc au total pour Riley :

3 en tant que joueur avec les Lakers (1972, 1973) et les Suns (1976)

10 en tant que coach avec les Lakers (1980*, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989), les Knicks (1994) et le Heat (2006)

6 en tant que dirigeant avec le Heat (2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2023)

*assistant coach

19 apparitions en tout (pour neuf titres), ça veut dire que Pat Riley a participé d’une manière ou d’une autre à pratiquement un quart de l’histoire des Finales NBA. Une dinguerie.

Pat Riley has been involved in a QUARTER of NBA Finals. 🤯 pic.twitter.com/jQrnfJmK1A

— theScore (@theScore) May 30, 2023

Pas besoin d’y aller par quatre chemins : Pat Riley est l’un des plus grands winners de l’histoire.

En tant que joueur, il n’a jamais été plus qu’un role player mais a apporté sa contribution aux Lakers de Jerry West et Wilt Chamberlain lors du titre de 1972.

En tant qu’entraîneur, c’est vraiment là que Riley est devenu une grande figure de la NBA, lui qui était à la tête des mythiques Lakers version Showtime dans les années 1980. D’abord assistant de Paul Westhead suite à l’accident de vélo de Jack McKinney (pour ceux qui n’ont pas vu la série “Winning Time”, allez voir !), Riley a pris les commandes de l’équipe fin 1981 pour ensuite enchaîner sept Finales NBA en huit ans, avec quatre titres de champion NBA en prime. Patoche a ensuite traversé le pays pour entraîner les Knicks de Pat Ewing durant la première partie des années 1990, avec une Finale jouée en 1994, avant de rejoindre le soleil de Miami en 1995 où il a pris un contrôle total sur les opérations basket (double casquette entraîneur + président).

Depuis, Pat Riley n’a pas bougé.

Au Heat, il a vécu plusieurs grosses déceptions en Playoffs, jusqu’à ce que Dwyane Wade arrive lors de la Draft 2003. Le jeune phénomène a attiré le légendaire Shaquille O’Neal en Floride, et l’équipe de Riley s’est retrouvée sur le toit de la NBA en 2006 pour le premier titre de l’histoire de la franchise de Miami. Peu après, Patoche a décidé de laisser les clés de l’équipe à son protégé Erik Spoelstra, pour se concentrer à fond sur son rôle de président. Résultat : Riley a réalisé peut-être le plus gros coup de l’histoire de la Free Agency en créant le légendaire trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh à l’été 2010. Il y a eu quatre Finales NBA en plus, et deux titres.

➡️ 256 pages

➡️ une dizaine de chapitres

➡️ plus de deux ans de travail

Tout ça pour vous raconter la folle aventure de l’une des équipes légendaires de l’histoire de la NBA : les Heatles de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ! 🔥🔥🔥 https://t.co/Vn6eiDewkY

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 24, 2023

Après le départ de LeBron James en 2014, Pat Riley a dû s’ajuster pour retrouver les Finales NBA, ce qu’il a fait avec brio. Comment ? En recrutant notamment Jimmy Butler, mais aussi en développant des joueurs à potentiel comme Bam Adebayo et des no-names qui sont devenus des pièces hyper importantes du puzzle. Tout ça en restant toujours fidèle à sa ligne de conduite : la fameuse Heat Culture.

La franchise de Riley a retrouvé les Finales NBA en 2020 dans la bulle d’Orlando, et désormais en 2023 après avoir éliminé les Celtics en sept manches. 19, le compte est bon. On sait que l’objectif ultime de Pat est de remporter un dernier titre avant d’envisager sa retraite définitive, peut-être que c’est pour cette année ou peut-être pas, mais le fait de voir Riley continuer à gagner à bientôt 80 balais inspire quoi qu’il arrive le respect.

Pat Riley is called “The Godfather” for a reason. He’ll be appearing in the 19th NBA Finals of his legendary career 😲

🏆 6 as an executive

🏆 3 as a player

🏆 10 as a coach pic.twitter.com/sq7piHG9rv

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 30, 2023

Peu importe son rôle, peu importe l’endroit, peu importe la décennie, Pat Riley a toujours trouvé la clé du succès. C’est pour cela qu’il est une légende vivante.