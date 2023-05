Alors que les Celtics semblaient avoir tout le momentum pour se qualifier en Finales NBA, le Heat est arrivé à Boston pour mettre une énorme clim et valider son ticket pour l’ultime série de la saison. En prenant en compte le premier titre de l’histoire de la franchise en 2006, c’est la septième qualification de Miami en finale sur la période. Personne ne fait mieux dans la Grande Ligue !

Il y a des franchises NBA qui traversent les décennies sans jamais goûter aux Finales NBA. Il y a celles qui connaissent cette joie peut-être une ou deux fois en un demi-siècle. Et puis il y a celles qui ont l’habitude d’évoluer sur la plus grande scène.

Genre le Miami Heat.

2006.

2011.

2012.

2013.

2014.

2020.

2023.#HEATCULTURE pic.twitter.com/GufzLQFQhr

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 30, 2023

La franchise floridienne vient de se qualifier pour la septième Finale NBA de son histoire, la septième depuis 2006 (incluse) aussi. C’est simple, on est tout simplement sur un record pendant cette période, le Heat passant devant les Warriors (6), les Cavaliers (5), les Lakers (4), les Celtics (3) et les Spurs (3).

Ce qui est impressionnant là-dedans, c’est ce que cette régularité au plus haut niveau a été conservée malgré des effectifs qui ont forcément changé.

En 2006, le Heat était guidé par une jeune superstar nommée Dwyane Wade et un Shaquille O’Neal vieillissant, avec Pat Riley sur le banc. Entre 2010 et 2014, c’était évidemment la période Heatles avec le fameux trio LeBron James – D.Wade – Chris Bosh, déjà coaché par Erik Spoelstra. Et aujourd’hui, c’est Jimmy Butler qui mène la danse, accompagné par Bam Adebayo et une bande de role players non draftés mais qui ont les crocs.

Ce qui n’a pas changé pendant tout ce temps, c’est la base : Pat Riley et Erik Spoelstra, sans oublier le garant de la Heat Culture Udonis Haslem. Patoche a certes laissé son tablier d’entraîneur à Coach Spo pour se focaliser sur son rôle de président, mais c’est toujours lui qui gère la boutique. Quant à Spoelstra, il s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs NBA sur les 15 dernières années, tirant le meilleur de ses effectifs chaque saison. Entre-temps, le Heat a évidemment dû s’ajuster et a connu quelques périodes creuses, mais sans jamais perdre de vue son objectif : régner sur l’Est et remporter le titre NBA.

➡️ 256 pages

➡️ une dizaine de chapitres

➡️ plus de deux ans de travail

Tout ça pour vous raconter la folle aventure de l’une des équipes légendaires de l’histoire de la NBA : les Heatles de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ! 🔥🔥🔥 https://t.co/Vn6eiDewkY

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 24, 2023

Sur les six Finales précédemment jouées, le Heat en a remporté trois (2006, 2012, 2013) pour trois défaites (2011, 2014, 2020). À Jimmy Butler et ses copains d’écrire leur propre légende désormais, en faisant monter une quatrième bannière de champion au sommet de la salle de Miami.