Tout simplement monstrueux sur l’ensemble des Playoffs 2023 mais en particulier lors des Finales NBA contre Miami, Nikola Jokic a non seulement marqué l’histoire de sa franchise de Denver, mais il a également redoré le blason des pivots.

21 ans. Cela faisait 21 ans que le trophée de MVP des Finales n’avait pas terminé dans les mains d’un pivot.

Le dernier à avoir soulevé ce prestigieux trophée avant Jokic cette nuit, c’était Shaquille O’Neal en 2002, pour le triplé des Lakers face aux New Jersey Nets. Autant dire que ça remontait à loin.

Nikola Jokic is the first center to win #NBAFinals MVP since Shaq in 2002. pic.twitter.com/vIoTZzfzCj

— NBA History (@NBAHistory) June 13, 2023

Durant les deux dernières décennies, on a d’abord vu le poste 5 s’affaiblir avec de moins en moins de pivots dominants présents dans les raquettes. La NBA du XXIe siècle est devenue une ligue d’extérieurs, avec dans le rôle de porte-étendard des ailiers, des guards ou tout simplement des freaks : LeBron James évidemment, Kobe Bryant, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard… tous ces gars ont remporté le titre de MVP des Finales au moins une fois. Cela n’a pas empêché des intérieurs de soulever le trophée entretemps, comme Tim Duncan et Dirk Nowitzki, mais on parle ici d’ailiers-forts et non de pivots.

Le poste de pivot est revenu à la mode ces dernières années, notamment grâce à Nikola Jokic et son premier concurrent Joel Embiid. Ces deux-là se partagent les trois derniers titres de MVP de saison régulière (deux pour Jokic, un pour Embiid), mais seulement un possède aujourd’hui un trophée Bill Russell de MVP des Finales. Vous l’avez deviné, il s’agit du Joker, qui se retrouve désormais plus dans la discussion des meilleurs pivots all-time que celle du meilleur pivot actuel.

Un géant, dans tous les sens du terme.

NIKOLA JOKIĆ IS AN NBA CHAMPION AND YOUR FINALS MVP. pic.twitter.com/2hBGcFqNVh

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023