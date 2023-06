Les Denver Nuggets, champions NBA 2023 ! Apéro TrashTalk

Victorieux du Game 5 la nuit dernière, les Denver Nuggets ont remporté le titre de champion NBA 2023 ! Forcément, il fallait qu’on se pose dans les poufs pour féliciter les copains des Rocheuses. C’est parti pour l’apéro TrashTalk !

La meilleure équipe de la Conférence Ouest cette saison ? La meilleure de tous les Playoffs 2023 ? Avec le meilleur joueur au monde à sa tête ? C’est avec élégance et domination que les Denver Nuggets ont décroché leur premier titre de champion. De Nikola Jokic à Mike Malone, de Jamal Murray à Aaron Gordon, de la patience dans le management aux perspectives de doublé : c’est l’heure de l’Apéro spécial champion NBA ! Les fans des Nuggets, vous pouvez flex !

