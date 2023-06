Ça y est nous y sommes, la saison NBA 2022-2023 touche à sa fin… Dans une bouillie de basket des deux côtés du terrain, c’est bien Michael Malone qui met Erik Spoelstra en échec et mat dans cette guerre de tranchées. Mais avant de tomber en manque de NBA, il nous reste ce fameux Game 5 décisif de ces Finales NBA à décortiquer ensemble. Alors à vos jumelles tactico-techniques !

Avant de se faire spoiler, les autres épisodes de la série sont dispos ici :

Une pensée à tous ceux qui ont mis le réveil pour mater ce dernier match de la saison bien crado… Des attaques en panne d’adresse (et parfois en panne de solutions) du début jusqu’à la fin du match. Il est vrai que lorsqu’on regarde les pourcentages de Denver, il y a de quoi se demander comment ils ont pu gagner ce match : 18,5% à 3-points (!) et un paquet de pertes de balles (14 au total). Spoiler : Miami a fait pire. Mais là où Denver a fait la différence, comme lors des précédents matchs de la série, c’est dans la peinture en allant chercher des paniers faciles grâce à… Nikola Jokic. Préparez-vous à recroiser ce nom serbe, car s’il y a bien un gars qui a apporté des certitudes dans cette dernière rencontre des Finales NBA, c’est bien lui.

Nikola Jokic, le casseur de zone ultime

Bah tiens, quand on parle du loup… Impossible de ne pas mentionner les dégâts qu’à pu faire le MVP des Finales dans la zone de Miami sur ce match. Peut-être qu’Erik Spoelstra a fait trop de défense de zone sur ce Game 5, mais en tout cas, les Nuggets ont toujours su sanctionner la stratégie défensive grâce au pivot serbe :

Autre exemple où le Joker se retrouve dans le boulevard de la zone 2-3. Le décalage est tel qu’il se permet même un échange de passes avec Braun.

Miami est complètement dépassé. pic.twitter.com/snDeBsVvT4

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) June 13, 2023

En exploitant à 100% l’espace du poste haut, Jokic s’est baladé dans la peinture du Heat. Et cette attaque de zone joue un rôle crucial dans la victoire de Denver lorsqu’on sait que ce Game 5 est parcouru par une maladresse générale. Les rares paniers faciles pour le Colorado ont été majoritairement créés par le Serbe sur cette zone trop faillible de Miami. C’est principalement de cette manière que les Nuggets ont dominé dans la peinture.

Le Drop défensif de Denver

Les Nuggets ont proposé pas mal de Drop défensif sur ce match. Ce qu’on entend par Drop sur les pick-and-roll, c’est lorsque le défenseur du poseur d’écran (en l’occurrence le gros Jokic) reste bas en défense sans monter sur le porteur de balle pour boucher la raquette. Nikola Jokic l’a très justement mentionné en conférence de presse, les Nuggets ont gagné ce Game 5 grâce à leur défense :

• Les Nuggets ont fait pas mal de couvertures en Drop sur Pick & Roll (Jokic reste bas pour couvrir la raquette) pour limiter au maximum les switch et forcer le Heat à prendre des tirs dans la zone intermédiaire.

Pari plutôt gagnant → Miami a shooté à 22,5% à mi-distance. pic.twitter.com/Kd58k1znQW

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) June 13, 2023

Des choix défensifs payants donc qui dévient Miami du chemin vers le cercle. En défendant de la sorte, Denver a limité au maximum les switchs – pour protéger KCP ou Jamal Murray de Jimmy Butler par exemple – tout en incitant le Heat à prendre des pull-up dans la zone intermédiaire. Eh bien autant dire qu’à 22,5% de réussite à mi-distance, on appelle ça de la maçonnerie.

Un manque de création offensive Floridienne

Si Miami a plutôt bien géré sa première mi-temps, la deuxième a été plus compliqué pour trouver des solutions en attaque. Si on ajoute à ça les tirs ouverts loupés, on est face à du bon tricotage :

• Malgré des tirs ouverts manqués en seconde mi-temps, le Heat a eu du mal à créer du jeu au retour des vestiaire face à cette défense.

Toujours des questions de spacing : Butler coupe au poste bas (?) empêchant Martin d’exploiter l’espace ⇒ tir forcé. pic.twitter.com/6rDAgl9jJY

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) June 13, 2023

Dommage pour le Heat, qui a pourtant su être agressif près du cercle en début de match pour rapidement provoquer des fautes à Nikola Jokic et Aaron Gordon. Résultat ? On a vu du Jeff Green et même du… DeAndre Jordan défendre sur Bam Adebayo. Autant vous dire que Bam est passé en mode presse-purée. Mais en deuxième mi-temps, le Heat a peiné à retrouver son flow offensif avec des attaques bizarrement gérés, sans de réels mouvements, tout en débouchant sur des tirs casse-croûtes. Même si Kyle Lowry a balancé quelques bombinettes du parking sorties de nul part, ce n’est pas ça qui allait porter l’attaque de Miami tout le match…

Le Pick & Pop de Nikola Jokic

Tiens, du Serbe dans les points positifs de l’attaque de Denver, comme c’est surprenant (non). Ce qu’on entend par pick-and-pop, c’est tout simplement une variante du pick-and-roll sauf qu’au lieu de dérouler vers le panier, le poseur d’écran va s’écarter du cercle pour chercher une position de tir. Avec la vidéo, c’est toujours mieux :

On le voit plus clairement avec la variante : Bam Adebayo ne veut pas se faire ravoir et défend un peu plus haut pour éviter le switch ⇒ Murray exploite le décalage grâce à ses qualités sur drive. pic.twitter.com/TIkHy16SvJ

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) June 13, 2023

En voilà une nouvelle arme létale de Denver. Et on le répète mais dans ce genre de match sponsorisé par Brico Dépôt, les paniers tout cuits sont d’une importance capitale. En étant menaçant à 3-points (qu’est-ce qu’il ne sait pas faire ?), Nikola Jokic ne peut pas être ignoré lorsqu’il s’écarte du cercle. Du coup, son défenseur tape son meilleur grand écart entre un potentiel tir derrière la ligne du Joker et Jamal Murray qui arrive pleine balle dans le peinture. Et si le Heat switch pour réduire les décalages, eh bien tu te retrouves avec Gabe Vincent sur le frigo serbe…

Eh voilà, c’est la fin de cette série tactico-technique consacrée à des Finales NBA 2023 remplies d’ajustements passionnants et d’analyses bancales ! Félicitations à cette magnifique équipe des Nuggets pour leur basket offensif de haut niveau, et félicitations à Michael Malone pour avoir mater l’un des plus grands coachs de l’histoire qu’est Erik Spoelstra. En entendant, on range soigneusement les jumelles d’Hexpert dans le tiroir en attendant la reprise !