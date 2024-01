Cette semaine, YES et MSG – les deux plateformes diffusant les Nets et les Knicks – ont annoncé un partenariat. Ce partenariat pourrait mener, dans le futur, à la création d’une plateforme locale exclusive pour tout le sport new-yorkais. Cette annonce n’est pas anodine puisqu’elle intervient dans un contexte où le streaming prend de plus en plus de place dans la diffusion du sport et notamment du basket.

Regarder la NBA à la télé ou aller sur des plateformes de streaming ? Aux USA, le débat avance.

Les Knicks et les Nets viennent de poser les bases d’une future plateforme 100% new-yorkaise en collab.

Les Clippers sont également sur un projet similaire.https://t.co/R75c3FFagq

Depuis quelque temps, et suivant les traces de la NFL, la NBA se penche sur le streaming comme diffuseur potentiel. Amazon et Apple se sont déjà penchés sur la question et Adam Silver paraît chaud pour diversifier son offre. Et on voit avec l’exemple new-yorkais que la montée en puissance du streaming peut aussi s’inscrire au niveau local.

Actuellement, YES diffuse les Yankees, les Nets et le Liberty tandis que MSG Network diffuse notamment les Knicks et le hockey sur glace. Mais avec l’annonce jeudi d’un partenariat entre les deux, le sport new-yorkais pourrait être diffusé sur une seule et même plateforme. GAME (Gotham Advanced Media and Entertainment, stylé) peut permettre aux deux annonceurs de diffuser du sport toute l’année, et donc de n’avoir aucun creux d’abonnements. Mais cela permet aussi aux fans de n’avoir besoin que d’un seul abonnement pour regarder les Knicks et les Nets par exemple. Le projet n’est pas abouti mais le président et directeur de MSG Network, Andrea Greenberg, s’est exprimé à ce sujet.

“De mon point de vue, c’est un tout petit peu tôt pour parler de ce à quoi cela va ressembler, mais inutile de dire que nous allons explorer tous les chemins pour améliorer l’expérience du consommateur”

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où les Regional Sports Network – c’est-à-dire les diffuseurs locaux des équipes évoluant dans le marché en question – sont en plein déclin. L’année 2023 a notamment été marquée par la faillite de Diamond Sports Group qui gérait le groupe Bally Sports, qui lui-même gérait la diffusion à la télé locale de 15 franchises NBA.

L’environnement est en plein changement et avec le récent partenariat entre MSG et YES, on se dit que les plateformes de streaming ont un coup à jouer, à l’échelle locale tout du moins. Au début de la saison dernière par exemple, le patron des Clippers Steve Balmer a lancé sa propre plateforme de streaming pour les matchs de Clippers : ClipperVision. Cela permet aux fans d’avoir accès à plus de 70 matchs sans avoir à payer d’abonnements à la téloche.

Mais alors qu’en est-il au niveau national ?

Pour l’instant, les diffuseurs à la télévision nationale comme ESPN ou TNT ne sont pas en danger. Actuellement, le TV deal de la NBA prévoit que le streaming puisse se faire sur les sites de ces mêmes diffuseurs. Mais avec la renégociation du contrat TV après la saison 2024-25, des plateformes indépendantes pourraient commencer à retransmettre 1 ou 2 matchs par semaine comme le fait déjà Amazon Prime avec le Thursday Night Football (NFL). Le contrat TV national représente une grosse partie des revenus globaux de la NBA donc TNT ou ESPN vont continuer à être très importants. Ce nouveau contrat devrait battre tous les records et il aura dans tous les cas un impact énorme sur le sportif.

Comme dit plus haut, la NBA songe à collaborer avec des plateformes de streaming notamment Apple TV+ et Amazon Prime Video, qui semblent être en pôle position. L’objectif de la NBA est de pouvoir toucher des pays qui ne diffusent pas la NBA sur la télé et donc d’augmenter la portée de son produit. L’objectif est aussi de pouvoir toucher un public plus jeune habitué aux plateformes de streaming et plus difficilement accessible par les moyens classiques.

La collaboration entre MSG et YES représente un pas de plus vers le streaming en NBA, qui aura l’occasion d’augmenter l’importance de ce moyen de diffusion avec le nouveau contrat TV. Stay Tuned comme on disait… il y a longtemps.

Source texte : New York Post