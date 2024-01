Ricky Rubio et la NBA, c’est officiellement terminé. Le meneur espagnol a trouvé un accord sur un buyout avec les Cavaliers et a annoncé sa retraite dans la foulée. L’occasion de revenir sur ses plus belles actions en carrière, parce que le mec était quand même un sacré génie.

Ricky Rubio en NBA, c'était ça :pic.twitter.com/oTpBG42Hkf

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) January 4, 2024

Vision de jeu, QI basket, audace, technique… tout ça c’était Ricky Rubio. Arrivé en NBA en 2011 (deux ans après sa draft) avec l’étiquette d’El Fenomeno, le meneur catalan a régalé, de Minnesota à Cleveland en passant par Utah et Phoenix. Il avait du basket plein les mains et savait élever le niveau de jeu de ses coéquipiers, la marque ultime des bons meneurs. S’il n’a pas forcément répondu aux grosses attentes qui l’entouraient après avoir battu de nombreux records de précocité avant ses 18 ans, Ricky a tout de même réalisé une carrière honnête en NBA : 11 points, plus de 7 passes et 2 steals de moyenne en quasiment 700 matchs joués. Un mélange de style and substance comme on aime.

Je crois que peu de monde se souvient de la hype énorme qu’il y avait autour de Ricky Rubio et son arrivée en NBA.

Ses 2 premiers mois en NBA, avec les Wolves ? Tout le monde ne parlait que de lui. C’était THE phénomène.

Il venait de fracasser le circuit mineur, et avait joué…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024