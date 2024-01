En perdant un avantage de 18 points en sept minutes hier, les Warriors ont repoussé encore un peu plus leurs limites lorsqu’il s’agit de laisser échapper un match dans le quatrième quart-temps. C’est même devenu une spécialité à Golden State cette année.

Perdre un match quand on mène 123-105 avec six minutes et 51 secondes à jouer dans le dernier quart, c’est pas facile à faire. Mais les Warriors ont réalisé l’exploit face aux Nuggets jeudi soir.

La formule ? Laisser des rebonds offensifs et des points en seconde chance, enchaîner les possessions stériles avec des briquasses au bout, faire beaucoup de fautes pour envoyer l’adversaire sur la ligne des lancers-francs, laisser un bon Jonathan Kuminga sur le banc (coucou Steve Kerr), ou encore perdre des ballons au mauvais moment (coucou Stephen Curry). Alors bien sûr, Nikola Jokic a mis un shoot venu de l’espace au buzzer et les Nuggets ont sérieusement haussé le ton en défense, mais jamais Golden State n’aurait dû se retrouver dans une telle situation. Et malheureusement pour les Warriors, ce n’est pas la première fois que ça arrive.

“On a probablement perdu quatre ou cinq matchs qu’on aurait dû gagner cette année.” – Steve Kerr

Les Warriors ont perdu 18 fois cette saison. Sur ces 18 défaites, ils menaient à neuf reprises dans le quatrième quart-temps.

@ Suns (24 octobre), avantage de +8 dans le dernier quart

@ Nuggets (8 novembre), +5 dans le dernier quart

vs Wolves (14 novembre), +7 dans le dernier quart

vs Thunder (18 novembre), +7 dans le dernier quart

@ Kings (28 novembre), +11 dans le dernier quart

@ Clippers (2 décembre), +10 dans le dernier quart

@ Thunder (8 décembre), +4 dans le dernier quart

@ Nuggets (25 décembre), +3 dans le dernier quart

vs Nuggets (4 janvier), +18 dans le dernier quart

Ouch ça pique.

Dans le lot, il y a des défaites très crades avec du choke en bonne et due forme, comme face aux Kings (+11 mais aussi +5 à moins d’une minute de la fin), aux Clippers (+5 à 1mn22 de la fin) et donc les Nuggets hier.

Comment tu peux mener de 18 points à 7 minutes de la fin et perdre.

Autant parfois on peut pointer du doigt à droite à gauche autant là les leaders sont demandés à la barre.

Steve, Steph, on vous parle.

C’est quoi ce merdier.

Perdre des matchs quand on mène dans le quatrième quart-temps, ça arrive à tout le monde. Et on sait que les Warriors ont aussi réussi à arracher certaines victoires dans le money-time cette saison. Mais là quand même, ça commence à faire beaucoup.

Neuf avantages perdus dans le dernier quart cette saison dont six avec minimum sept points d’avance, c’est indigne d’une équipe qui se considère toujours comme un candidat au titre. Mais au final, c’est surtout symbolique d’une équipe en pleine turbulence (oui on pense à toi Draymond) et qui cherche toujours le meilleur équilibre entre les anciens et les jeunots.

Va falloir se reprendre et vite !

