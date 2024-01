Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Patrick Beverley, premier joueur de l’histoire à se parler à lui-même.

Damn tough loss. @PatBevPod

— Patrick Beverley (@patbev21) December 2, 2023

“Défaite difficile…”

# Vous pouvez ouvrir sans problème ce tweet de Jalen Duren, on certifie l’absence de contenu NSFW.

D-Town pic.twitter.com/RER9rVb41e

— Jalen Duren (@JalenDuren) December 3, 2023

# On l’évoquait déjà ici, mais LeBron James est hypé par GTA 6.

GTA6 looks INSANE!!!! SHEESH 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

— LeBron James (@KingJames) December 5, 2023

“GTA 6 a l’air incroyable !”

# Evan Fournier ronge toujours son frein en attendant.

Day by day

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 6, 2023

“Jour après jour…”

# Ja Morant est de retour.

JA is Back 🏀

— Patrick Beverley (@patbev21) December 19, 2023

“Ja est de retour.”

Let’s go brodie! @JaMorant

— Tyus Jones (@1Tyus) December 19, 2023

“Vas-y mon frère.”

Ja being back is good for hoops!

— Tyrese Maxey (@TyreseMaxey) December 20, 2023

“Le retour de Ja est bon pour le basket.”

1️⃣2️⃣!!!! That’s All 😤😤😤😤

— LeBron James (@KingJames) December 20, 2023

“Numéro 12 et c’est tout.”

# Et Bronny James aussi.

Welcome back Bronny

— Kevin Durant (@KDTrey5) December 10, 2023

“Bon retour Bronny.”

Watching Bronny walk out on that court gave me chills… Welcome back to the game you love Bronny

— DWade (@DwyaneWade) December 10, 2023

“Revoir Bronny sur le terrain m’a donné des frissons… Bon retour vers le jeu que tu aimes tant.”

# Ce trade entre Raptors et Knicks a évidemment fait réagir.

Oh my goodness….

— Immanuel Jaylen Quickley (@IQ_GodSon) December 30, 2023

“Oh mon dieu…”

What I wake up to

— Josh Hart (@joshhart) December 30, 2023

“Avec quoi je me suis réveillé ?”

Raptors went crazy I like that

— kuz (@kylekuzma) December 30, 2023