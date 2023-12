À quoi ressemblait la NBA lors de la sortie du dernier GTA ?

On y est enfin. Après une très longue attente, le premier trailer de GTA VI a été dévoilé hier soir à la hâte par Rockstar Games après qu’un petit malin ait fait fuiter la vidéo. À titre de comparaison, l’engouement suscité pour cette fameuse bande-annonce équivaut pour les gamers à celui autour de Victor Wembanyama avant ses débuts avec les Spurs. On est donc sur du très lourd, et cela intervient plus de 10 ans après la sortie de GTA V, le dernier du nom. Justement, elle ressemblait à quoi la NBA en 2013 ? Retour une décennie en arrière.

LeBron James vient de remporter son second titre consécutif en compagnie de Dwyane Wade et Chris Bosh avec le Heat face aux Spurs, mais il ne sait pas encore qu’ils vont se venger et les froisser l’année suivante.

La photo de Ray Allen est alors imprimée et placée sur environ 105% des jeux de fléchettes dans la ville de San Antonio après avoir hanté les nuits de Bastien et Giovanni (ce qui est probablement toujours le cas).

Il est pas beau le Kaseya Center dans GTA VI ? pic.twitter.com/ClOp5afZ7V

— Miami HEAT France (@MiamiHeatFR) December 4, 2023

James Harden vient d’achever sa première saison chez les Houston Rockets.

Dwight Howard vient d’achever sa première saison chez les Los Angeles Lakers.

Damian Lillard a remporté le titre de Rookie de l’Année et Gérard Smith est le meilleur Sixième Homme de l’Année (et l’est encore aujourd’hui dans nos cœurs).

Le premier choix de la dernière Draft NBA ? Anthony Bennett… Vous aviez oublié l’existence d’Anthony Bennett ? C’est normal, ça s’appelle avoir une mémoire sélective.

Carmelo Anthony, Blake Griffin et Marc Gasol viennent d’être élus dans la All-NBA Second Team alors qu’aujourd’hui, ils sont camarades de chambre à l’EHPAD les Hespérides de Plougastel.

David Lee, quant à lui, était sélectionné dans la All-NBA Third Team. Vous aviez oublié l’existence de David Lee ? C’est normal, ça s’appelle avoir une mémoire sélective.

En parlant de mémoire sélective, vous savez quels sont les deux points communs entre Josh Smith, Kenneth Faried, Greivis Vasquez, Brandon Jennings, Ty Lawson et Nikola Pekovic ? Ils ont tous été élus joueurs de la semaine sur la saison précédente, et plus aucun d’entre eux n’est encore en NBA aujourd’hui.

LeBron James (d’ailleurs très emballé par ce trailer) venait de dépasser les 20 000 points la saison passée, il en a désormais quasiment le double au compteur.



GTA6 looks INSANE!!!! SHEESH 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

— LeBron James (@KingJames) December 5, 2023

Avec Nick Young, JaVale McGee ou encore Andray Blatche, les Wizards étaient déjà aussi nuls que divertissants. Merci à Jordan Poole et Kyle Kuzma de perpétuer cet héritage aujourd’hui.

La franchise de Charlotte s’appelait encore les Bobcats. Sérieusement ?

D’ailleurs, il n’y avait toujours pas de logo avec un Pélican dans la ligue.

Jason Collins devenait le premier joueur de l’histoire de la NBA à faire son coming-out en étant encore en activité. John Amaechi avait déjà fait un coming-out mais une fois sa carrière terminée.

Les Nets ont passé leur première saison à Brooklyn. Ils n’avaient déjà pas de titre à l’époque et n’en ont toujours pas aujourd’hui.

Rasheed Wallace vient d’annoncer sa retraite sportive, ouf de soulagement poussé pour le syndicat des arbitres de la NBA.

À l’époque, Draymond Green n’est pas encore multiple All-Star ni Champion NBA mais simplement un ambianceur de banc avec Kent Bazemore aux Warriors.

Gregg Popovich et Erik Spoelstra sont déjà les coachs respectifs des Spurs et du Heat.

Brandon Roy tente un retour en NBA, chez les Minnesota Timberwolves, ça fait toujours bizarre à écrire oui…

Victor Wembanyama avait 9 ans, soit la moitié de l’âge légalement requis pour jouer à Grand Theft Auto.

Le coup de vieux est immense mais l’engouement autour de GTA VI l’est tout autant. En 10 ans passés sur son prédécesseur, la NBA a eu le temps de bien changer, et changera encore d’ici 2025, année de sortie du précieux sésame. Allez, encore deux ans à tenir avant d’arpenter de nouveau Vice City, la représentation fictive de Miami.

Tout ce que je retiens du trailer de GTA VI, c’est que sa date de sortie coïncide avec la prochaine victoire des Pistons.

On a donc pas mal de temps devant nous.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2023

Apparemment le jeu aura lieu à Miami donc sauf erreur y’aura un personnage inconnu au bataillon qui va devenir un héros du scénario principal, et les skills de ton perso augmenteront mais seulement si tu joues entre fin mars et début juin.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2023