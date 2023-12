Invité sur le podcast Showtime Basketball, animé par Matt Barnes et Stephen Jackson, Dirk Nowitzki est revenu sur le cas Luka Doncic. L’Allemand a vu arriver le prodige slovène lors de sa dernière saison en carrière et avait des doutes sur celui qui était un rookie à l’époque.

Luka Doncic et Dirk Nowitzki ont joué une année ensemble, la première du Slovène en NBA, la dernière de l’Allemand. Une saison au cours de laquelle l’élève a beaucoup appris, au point où il désigne désormais son “mentor” – Dirk – comme celui dont n’importe quel joueur NBA devrait s’inspirer.

Mais au moment de sa Draft, des doutes entouraient Luka Doncic. Il avait pourtant déjà remporté l’EuroLeague en étant le MVP ainsi que l’EuroBasket en faisant partie du 5 majeur de la compétition. Mais son manque de qualités athlétiques était perçu comme un point noir. Même Dirk Nowitzki, malgré son expérience FIBA, n’était pas convaincu quand les Mavericks ont recruté le joueur slovène (via Showtime Basketball).

“The end of my career wasn’t pretty… We needed a little spark plug. I didn’t think it was going to be [Luka Doncic]… There were plenty of doubts from everybody on the team.”

“La fin de ma carrière n’était pas belle, nous avions du mal, on parlait de tanking […] Nous avions besoin d’un coup de boost et je ne pensais pas que ça viendrait de ce gamin (Luka Doncic). Lorsqu’il est arrivé pour la première fois au gymnase, il avait la carrure d’un grand garçon mais je ne savais pas si ça marcherait. Est-il assez rapide ? Assez athlétique pour passer ses adversaires comme il le fait en Europe ? Tout le monde dans l’équipe avait des doutes.”

Des doutes que Luka Doncic avait déjà partiellement levés à la fin de son premier été :

“On se retrouve souvent un mois avant le camp d’entraînement et on jouait tous les jours, les gars essayaient de le tester. Et on pouvait déjà le voir, le gamin avait quelque chose, il savait comment jouer. Il faisait des passes comme dans la mixtape And One qui venaient de nulle part, il montrait des flashs de son talent. Donc on se disait qu’il allait être un très bon joueur, mais je ne pensais pas qu’il atteindrait ce niveau.”

Ce niveau ? C’est celui d’un MVP en puissance. Luka Doncic tourne à 31,4 points, 8,4 rebonds et 8,4 passes de moyenne depuis le début de la saison et les Mavericks sont, au moment où ces lignes sont écrites, sixièmes de la Conférence Ouest. Le Slovène n’a que 24 ans et il est déjà quatre fois All-Star, quatre fois All-NBA et a porté son équipe jusqu’à la Finale de Conférence en 2022.

Le passage de témoin a donc bel et bien été effectué à Dallas entre deux génies de la balle orange. Deux maîtres de l’attaque venus d’Europe n’ayant en effet pas basé leur jeu sur la vitesse. Luka Doncic joue à son rythme, à sa manière, et n’a pas tardé à convaincre Dirk Nowitzki.

Des doutes à l’éloge, il n’y a qu’un step (back).

Source texte : Showtime Basketball