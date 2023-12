Le jour où Klay Thompson a planté 60 points en… 29 minutes

Le 5 décembre 2016, Klay Thompson s’offrait probablement le plus gros coup de chaud de sa carrière NBA : 60 points en… 29 minutes ! L’occasion parfaite pour faire un petit retour en arrière et célébrer comme il se doit le Splash Brother.

Que le temps passe vite et que les choses changent rapidement en NBA. Cela fait désormais 7 ans jour pour jour depuis cette performance incroyable de Klay Thompson. Ceux qui découvrent la NBA aujourd’hui auront ainsi du mal à croire qu’il s’agit du même joueur.

Est-ce vraiment étonnant à la fois ? Comment un joueur qui a subi deux effroyables blessures en moins de 2 ans pouvait-il espérer conserver les mêmes capacités qu’auparavant ?

Aussi, pour les petits nouveaux de la balle orange, on se fait un moment nostalgie avec la plus belle version de Klay Thompson et sans doute son match le plus abouti en carrière.

60 points, 21/33 au tir, 8/14 de loin, 10/11 aux lancers… 29 minutes.

Voilà ce qu’ont mangé les Pacers un soir de décembre 2016 face à un Klay Thompson tout juste âgé de 26 ans et avec seulement une bague aux doigts. S’il n’est pas un scoreur fou comme peuvent l’être des Kevin Durant, Stephen Curry (ses partenaires aux Warriors alors) ou encore James Harden, Klay a lui aussi cette capacité à prendre feu et d’envoyer au placard toute logique.

Ce soir de décembre 2016 donc, Klay Thompson va devenir le joueur à avoir scoré le plus de points en moins de 30 minutes dans l’histoire de la NBA. Le plus fou ? Il plante ses 60 points en ne prenant que.. 11 dribbles ! Ou comment transformer le catch and shoot à l’état d’œuvre d’art. Fun fact, la seconde plus grande perf en moins de 30 minutes est aussi au crédit de.. Klay Thompson. Il s’agissait de son record NBA de 14 3-points inscrits face aux Bulls.

Source tableau : StatMuse

On parle vraiment de la meilleure version de Klay Thompson. Un joueur capable de prendre feu à 3-points tout en marquant le meilleur extérieur adverse tous les soirs. Un talent qui va aider les Warriors à aller gagner 3 titres supplémentaires malgré de longs passages par l’infirmerie. Est-ce que ce match est le plus incroyable de la carrière du Splash Brother ? Certains diront sans doute les 37 points en un quart-temps face aux Kings ou le Game 6 contre le Thunder durant les Playoffs 2016. Pour ceux qui veulent revivre ce moment d’histoire, c’est juste en-dessous en vidéo.