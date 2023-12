Tyrese Haliburton prêt à enflammer Las Vegas

Exceptionnel la nuit dernière pour qualifier les Pacers en demi-finale du In-Season Tournament, Tyrese Haliburton a prouvé en antenne nationale qu’il était fait pour les grands moments. Prochaine étape désormais : Las Vegas, où le maestro de l’Indiana tentera de jouer ses meilleures cartes pour repartir avec le jackpot.

“J’en ai marre d’être un loser.”

Voilà ce qu’avait déclaré Tyrese Haliburton il y a quelques jours après une défaite des Pacers à Miami. Revanchard, il a profité de la scène du In-Season Tournament lundi pour montrer qu’il avait déjà tout d’un winner.

26 points, 10 rebonds, 13 passes, 0 perte de balle face à la redoutable défense des Celtics, le tout en plantant le tir décisif pour crucifier la meilleure équipe de l’Est. La performance est dantesque. Surtout pour un mec qui a dû faire face à une infection des voies respiratoires ces derniers jours et qui a eu besoin d’un inhalateur à la mi-temps pour reprendre son souffle. Cela lui a valu des chants de “MVP ! MVP !” de la part d’un public en feu et totalement acquis à sa cause.

À bien des niveaux, ce match représente le point d’exclamation parfait sur l’énorme début de saison de Tyrese Haliburton. Mais pour le chef d’orchestre des Pacers, ce n’est que le début.

Conquérir Las Vegas, voici le prochain objectif de Tyrese Haliburton.

S’il fait l’unanimité à Indiana, s’il a marqué les esprits la nuit dernière dans le tout premier match des Pacers en antenne nationale cette saison, Hali sait qu’il peut changer encore un peu plus de dimension en cette fin de semaine : les yeux seront en effet rivés sur la ville du péché ce week-end pour le Final Four du In-Season Tournament. Les Pacers affronteront les Bucks ou les Knicks vendredi en demi-finale du tournoi, avant une potentielle finale dimanche qui pourrait bien représenter le sommet de la jeune carrière d’Haliburton.

Vu le niveau de jeu actuel du bonhomme, il existe un scénario tout à fait crédible dans lequel Hali guide les siens jusqu’au bout et termine MVP du tournoi, avec les 500 000 dollars qui vont avec. Cela officialiserait en quelque sorte le passage d’Haliburton dans le clan des superstars NBA. Mais ce serait aussi un accomplissement majeur pour une franchise d’Indiana qui n’a rien réussi de significatif en presque dix ans et qui revit sous l’impulsion de son phénomène.

“C’est tout ce qui compte pour nous : gagner des matchs pour changer la manière dont la franchise et nous les joueurs sommes perçus.” – Tyrese Haliburton

Gagner, cela a toujours été le meilleur moyen pour se faire une vraie place sur la carte NBA. Dans certaines franchises pas forcément très “glamour”, genre les Indiana Pacers, c’est même le seul moyen. Ça tombe bien, c’est tout ce qui compte aux yeux d’un Tyrese Haliburton qui n’a pas encore pu goûter aux Playoffs du haut de ses 23 ans.

À lui de profiter de son week-end à Vegas pour montrer – encore une fois – qu’il a tout d’un grand.