Le pivot turc des Rockets Alperen Sengun est devenu le point central de l’attaque de Houston cette saison, et il s’est imposé par la même occasion comme le nouveau patron d’une équipe huitième de sa conférence. Focus mérité !

Définition d’un hub en géographie : “point central où se regroupent toutes sortes de communications”, “zone d’interface privilégiée par sa position spatiale et ses infrastructures de communication”. Exemple : Munich pour la compagnie aérienne Lufhthansa, Alperen Sengun pour les Houston Rockets 2023-24.

En début de saison, avec l’arrivée de Fred VanVleet et Dillon Brooks, nous étions nombreux à nous demander quelle serait la hiérarchie de cette équipe des Rockets. C’était même la grosse question de la preview : savoir qui prendrait le lead de cette équipe un peu new gen. Eh bien bonne nouvelle, on peut vous répondre en deux mots : Alperen et Sengun.

Sur les 32 premiers matchs, le pivot turc tourne à 21,5 points, 9 rebonds et 5,2 passes de moyenne. Alpy a passé un cap cette saison et s’impose naturellement comme le leader dans le Texas. Il est entouré de joueurs talentueux, expérimentés et grandes gueules mais c’est bien lui le tron-pa. Il est HIM comme on dit de l’autre côté de l’Atlantique. Le système offensif exploite très bien ses qualités de passeur et cette année, il a un usage rate de 27,5% soit le plus haut de son équipe. Voici comment son coach, Ime Udoka, en parlait le 18 novembre dernier.

“Je pense que son QI basket est plus haut que ce que vous pensez. Il comprend vraiment le jeu, et pour un gars de son âge, aussi jeune, il est capable de faire beaucoup de choses que les joueurs comme Jokic et d’autres font.”

La comparaison avec Jokic est évidente. Un pivot européen, avec un toucher de balle de fée et un instinct très développée à la passe ça nous rappelle forcément le double MVP serbe. Cependant, Sengun n’est pas que ça, notamment athlétiquement. S’il peut avoir l’air pataud, le pivot de 21 ans est plutôt athlétique et agile pour son gabarit. Le pick-and-roll avec Fred VanVleet est une arme très dangereuse et Ime Udoka a l’air de l’avoir bien compris. Lorsqu’il roule au panier, il a la capacité de finir au cercle, envoyer un petit shoot à mi-distance ou faire parler sa création pour les copains. En bref, une arme quasi létale sachant qu’il est parfaitement capable de se créer lui-même le chemin vers le cercle.

Mais ça ne s’arrête pas là. AS a aussi fait de beaux progrès défensifs, notamment permis par l’arrivée d’Udoka. Les Rockets ont le quatrième meilleur defensive rating de la ligue et, effectivement, le personnel joue beaucoup. Dillon Brooks, Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Tari Eason ou même Jae’Sean Tate sont de très bons défenseurs et contribuent, de fait, à cette excellente moyenne. Mais le fait que Sengun puisse être titulaire dans une équipe défensive comme Houston augmente son plafond pour l’avenir.

Si on résume tranquillou ? On a donc un pivot qui sait globalement tout (bien) faire en attaque et qui est viable défensivement. En plus de cela, Houston est huitième à l’Ouest avec un bilan de 17 victoires pour 15 défaites. Une place bien surprenante par rapport aux attentes du début de saison et Alpy en est l’un des principaux responsables.

De quoi ? Vous voulez des grosses perfs pour étayer ce clin d’œil du jour ? Allez, prenez donc 37 points et 11 rebonds accompagnés de 6 passes le 23 décembre dernier face aux Pelicans qui auront vu un gros volatile tout défoncer dans la raquette… et ce n’était pas Zion.

Depuis ce match, le Seng tourne à 29 points, 8,5 rebonds et 5,5 passes, histoire d’enfoncer le clou sur son niveau et son statut au sein des Rockets. A seulement 21 ans il est clairement le franchise player d’une équipe qui a les moyens de viser le play-in tournament. Cette progression le place naturellement dans la course pour le MIP mais elle est surtout synonyme d’un avenir brillant pour ce jeune joueur drafté en 16ème place en 2021.

Alors on ne va pas s’emballer… mais en fait si. Alperen Sengun est le prototype du joueur qui rend les autres meilleurs. Le prototype du gars qui rend un collectif fonctionnel par le mouvement constant qu’il apporte. Il lui reste encore beaucoup de progrès à faire évidemment. Défensivement c’est loin d’être parfait. Aux lancers ça peut s’améliorer (73% cette année), à 3-points ce n’est pas terrible… Mais avec un coach qui le pousse et le responsabilise comme Udoka, des vétérans comme Jeff Green pour l’accompagner et des jeunes pour progresser avec lui, l’environnement de Houston semble être un environnement idéal pour qu’il fasse une très grosse carrière.

