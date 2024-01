Rayan Rupert enchaîne les bonnes prestations en G League. Hier soir, dans la victoire de son équipe 126 à 122 face aux Salt Lake City Stars, le Français a compilé 19 points, 16 rebonds et 4 passes décisives.

Rayan Rupert n’a pas foulé un parquet NBA depuis le 23 décembre. Cinq petites minutes face aux Warriors au cours desquelles il avait distribué deux passes décisives à ses copains. Mais le Français n’a pas arrêté de jouer au basket-ball, il carbure en G League avec sa franchise du Rip City Remix. Or, bien que le nom de l’équipe fasse davantage penser à un hommage à Avicii qu’à autre chose, ça ne l’empêche pas de s’y sentir à son aise.

Hier soir contre les Salt Lake City Stars (cette fois on est plus sur une comédie de seconde zone à Broadway), Rayan Rupert s’est illustré par son activité plus que par son adresse, mais a tout de même énormément influé sur la victoire de son équipe. Le natif de la belle ville de Strasbourg a envoyé 19 points, 16 rebonds, 4 passes décisives et une interception à 5/13 au tir, 1/7 de loin et 6/9 aux lancers. Surtout, son +/- lors de ses 38 minutes sur le parquet est de +11, une statistique intéressante dans une victoire de seulement quatre points.

Rayan Rupert attend patiemment une nouvelle chance en NBA, lui qui n’a participé qu’à huit rencontres depuis le début de la saison. Il fait en tout cas, grâce à ses performances à l’échelon inférieur, tout ce qui est en son pouvoir pour se faire bien voir par les dirigeants et le coaching staff des Portland Trail Blazers.

Depuis le début de la saison, le Rip City Remix a gagné 10 de ses 20 matchs en G League et bien que le bilan ne soit pas fantastique, le point commun entre beaucoup de ces victoires est une belle performance du jeune Français. En moyenne, il tourne à 13,2 points, 6,5 rebonds et 2,4 passes dans l’antichambre de la Grande Ligue.

Paul Claudel disait qu’il y a “deux manières de briller : rejeter la lumière ou la produire.” Pour l’instant il n’y en a que peu braqué sur Rayan Rupert, mais bien assez pour que nous puissions apercevoir des flashs de son grand talent.

