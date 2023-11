Envoyé en G League par les Blazers après n’avoir joui que d’opportunités minimes en NBA, le Français Rayan Rupert a montré qu’il voulait revenir chez les grands. Cette nuit, il a inscrit 24 points, 12 rebonds à 5/9 de loin. Une performance qui va dans le bon sens pour le garçon.

Les débuts de Rayan Rupert en NBA ont été bien compliqués. 31 minutes de jeu en sept matchs, cinq points inscrit tout au plus… pas une situation vraiment optimale pour progresser. Les Blazers ont ainsi pris la décision d’envoyer Rayan au nord de la ville de Portland, pour se faire la main avec le Rip City Remix, leur franchise de G League. Une bonne décision, car le garçon a cartonné face aux Salt Lake City Stars. Sa ligne statistique complète ? 24 points, 12 rebonds à 8/16 au tir dont 5/9 à 3-points.

On en profite pour souligner le très bon match de Rayan Rupert ce vendredi avec l’équipe de G-League des Blazers (Rip City Remix) :

24 points

12 rebonds

5/9 à trois points

On croise les doigts pour le revoir avec l’équipe A de Portland bientôt 🙏❤️

pic.twitter.com/NkxPAYD4k9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2023

Rupert tourne à 12,2 points, 5,5 rebonds en 32,4 minutes de moyenne sur six matchs. Des statistiques plutôt encourageantes, qu’il faudra encore faire progresser pour revenir chez les Blazers avec un statut plus intéressant. Le Français montre l’envie de bien faire, fait bien et cette belle soirée à 24 points ne peut qu’aller dans le bon sens. On en veut plus !

