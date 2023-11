Belle nuit de In-Season Tournament ! Brook Lopez a tout cassé, le Magic s’est offert le leader de l’Est, Devin Booker bien trop fort… Vous connaissez la formule, c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Scores et stats de la nuit

Magic – Celtics : 113-96 (stats)

Grizzlies – Suns : 89-110 (stats)

Knicks – Heat : 100-98 (stats)

Raptors – Bulls : 121-108 (stats)

Pacers – Pistons : 136-113 (stats)

Rockets – Nuggets : 105-86 (stats)

Bucks – Wizards : 131-128 (stats)

Wolves – Kings : 111-124 (stats)

Warriors – Spurs : 118-112 (stats)

Clippers – Wolves : 106-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Magic, c’est magique ! Orlando renverse Boston avec la manière, Moritz Wagner a été flamboyant. Sixième victoire de suite pour la bande de Paolo Banchero !

Devin Booker a éteint les Grizzlies. 40 points pour D-Book, trop fort !

Les Knicks ont effacé un retard de 16 points pour s’offrir le Heat sur le fil, belle victoire des hommes de Tom Thibodeau.

DeMar DeRozan expulsé. Nouvelle défaite des Bulls à Toronto. Rien ne va plus pour les Bulls, le changement devient presque urgent.

Les Pacers ont écrasé les Pistons, malgré une nuit intéressante de Cade Cunningham, qui plante 31 points. Tyrese Haliburton claque le double-double avec 26 puntos et 10 passes.

Partidazo de la part des Rockets, qui ont dominé les Nuggets d’un Nikola Jokic pourtant très costaud. Alperen Sengun a été fantastique !

Brook Lopez a roulé sur Washington (39 points), bien aidé par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (31 points chacun). Il aura toutefois fallu batailler jusqu’au bout du match pour s’imposer.

Gros duel entre De’Aaron Fox (36 points) et Anthony Edwards (35 points), mais collectivement, ce sont les Kings qui l’emportent à Minneapolis.

Les Warriors ont livré un match complet mais la fin aurait pu leur coûter cher, car les Spurs n’ont rien lâché.

Stephen Curry colle 35 points devant un Chase Center qui l’a adulé.

Victor Wembanyama plante 22 points, 9 rebonds et 4 passes.

Paraît d’ailleurs qu’il avait un maillot un peu chelou au début du match.

Les Clippers ont raté leur money time et laissent la victoire aux Pelicans, à Los Angeles.

Rayan Rupert a cartonné en G League !

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama : 22 points, 9 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 contres à 8/18 au tir.

Killian Hayes : 6 points, 3 passes, 1 rebond à 3/6 au tir.

Rudy Gobert : 12 points, 11 rebonds, 2 contres à 5/7 au tir.

Rayan Rupert (G League) : 24 points, 12 rebonds à 8/16 au tir.

Le highlight de la nuit

HALIBURTON DROPS AUSAR THOMPSON 🤯 pic.twitter.com/YSFrIQsA11

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

NBA In-Season Tournament West standings update 🏆

– Pelicans sit atop West Group B

– Timberwolves, Suns, Warriors, and Rockets remain alive

– Timberwolves, Suns, Warriors, and Rockets remain alive

— NBA (@NBA) November 25, 2023

– Magic move to 1st place in East Group C

– Bucks remain undefeated and sit atop East Group B

– Knicks avoid elimination

– Knicks avoid elimination

— NBA (@NBA) November 25, 2023

Le programme de la nuit prochaine