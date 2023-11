NBA In-Season Tournament : le point sur les classements !

Cette nuit, la NBA s’est habillée avec sa nouvelle tenue : celle du In-Season Tournament. Encore une journée de matchs aux États-Unis, et un petit point classement ce matin pour être au courant de l’avancement de la compétition. Qui s’en est bien sorti, qui est éliminé ?

Nuit qui a pas mal avancé les classements pour le In-Season Tournament. À l’Est, les Pacers continuent leur sans-faute et prennent leur ticket pour les quarts de finale. Ils ne seront pas rejoints par les Celtics, qui pouvaient se qualifier en cas de victoire à Orlando mais qui ont finalement perdu. Le Magic prend la tête des opérations dans le groupe East C ! Côté éliminés, ça ne bouge pas. Les Raptors ont gagné à Chicago mais ne peuvent plus mathématiquement avancer.

– Magic move to 1st place in East Group C

– Bucks remain undefeated and sit atop East Group B

– Knicks avoid elimination

À l’Ouest, les Nuggets – champions NBA en titre – sont éliminés par les Rockets. Les Pelicans restent en tête du groupe West B après leur victoire face aux Clippers. Dans le groupe West A, les Suns sont en passe de se qualifier après avoir écrasé Memphis. Les Lakers ne jouaient pas cette nuit mais s’étaient qualifiés lors de la journée précédente. Les Kings sont invaincus dans un groupe West C encore très ouverts, avec les Wolves et Warriors encore en course pour la phase finale.

NBA In-Season Tournament West standings update 🏆

– Pelicans sit atop West Group B

– Timberwolves, Suns, Warriors, and Rockets remain alive

