Victor Wembanyama et les Spurs échouent à San Francisco, au bout du money time (118-112)

Rencontre pas si importante du NBA In Season Tournament pour les Spurs, face aux Warriors. Déjà éliminés de la compétition, Victor Wembanyama et les siens ont toutefois bien bataillé jusqu’à la fin du match, mais n’empêcheront pas leur 11e défaite d’affilée. Le contenu proposé est néanmoins nettement meilleur.

Par ici les statistiques du match !

Que dire du début de match ? Si ce n’est que Victor Wembanyama s’est pointé sur le terrain avec un maillot sur lequel il est écrit Wembanyana au dos, faut croire que quelqu’un chez les Spurs a enchaîné grosse cuite et boulot sans passer par la case dodo. Petit moment cocasse, nouveau maillot correctement floqué et c’est parti. Le Français commence plutôt bien sa partie, avec deux tirs primés rapidement. Moment notable quand Gary Payton II l’a contré assez salement lors d’une tentative de drive, célébration qui nous rappelle bien qui est le papa de ce garçon.

Les Warriors accusent un peu le coup et ce sont les Spurs, menés par un Keldon Johnson très en forme, qui prennent la tête au début de la partie. Stephen Curry préchauffe doucement, et lorsqu’il atteint son rythme de croisière, les Dubs repassent logiquement en tête. On peut attribuer le mauvais début de partie à une défense bien friable, bien self-service pour San Antonio. Le deuxième quart-temps sera différent, car Steve Kerr a probablement haussé la voix pour dire poliment à ses gars de se bouger le train. Un autre homme prend chaud dans la baie : Dario Saric. En réussite au tir, il martyrise la défense des Éperons. Il en est de même pour Wemby, qui utilise Kevon Looney et Andrew Wiggins comme mires pour ajuster ses shoots.

À la mi-temps, c’est pourtant Golden State qui bascule en tête de deux points, à la faveur d’une défense bien plus restrictive. Comme à leur habitude, les Spurs vont progressivement laisser l’écart se faire dans le troisième quart, ce qui n’empêche pas notre Vic’ national de se faire plaisir et de passer la vingtaine d’unités dans le dernier quart-temps. Petit run des Texans dans le même temps, peut-on croire à un retour ? Il y a 10 points avec cinq minutes à jouer. Wemby jouit de deux opportunités à trois-points, c’est court. Il se rattrape un peu en défense en gênant Steph sur une tentative lointaine, qu’il rentrera finalement au deuxième essai avec un défenseur plus petit. Devin Vassell répond avec un tir compliqué, le type est exalté.

Pourtant, c’est inévitablement Stephen Curry qui va mettre le couvercle. Sur la ganache de Wemby. De loin, ficelle… le Chase Center exulte. Le Chef est encore trop loin pour notre rookie préféré, qui claque quand même la vingtaine d’unités en toute fin de rencontre. EH !

Ce n’est peut-être pas si fini que ça, en fait ! Keldon Johnson claque un triple puis récupère un panier et la faute, Saric s’énerve et provoque une faute technique ! Wemby puis Kel’ réussissent leur lancers, it’s a 4 points game ! Vassell rate son tir à 3-points, les Warriors récupèrent et subissent la faute rapidement. Des “MVP, MVP” descendent des travées de la salle. Il reste 27 secondes, Victor trouve Cedi Osman au large après un drive, bang ! 112-109, Stephen Curry a nouveau ciblé pour une faute, -5 après deux nouveaux lancers primés.

Temps mort Gregg Popovich, attention si ça marque. Le Vic’ prend le tir de loin, ça ne rentre pas mais Keldon Johnson traîne au rebond et prend la faute. Les lancers sont ratés, on n’ira pas plus loin. Score final 118-112, belle rencontre de basket-ball. Victor Wembanyama colle 22 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres à 8/18 au tir et 6/6 au lancers. Seule sale stat’ pour le Frenchie ? 1/6 à 3-points, compliqué.

Prochain match des Spurs ? Dans la nuit de dimanche à lundi… face aux Nuggets, champions en titre. Gros duel face à Jokic en vue, coup d’envoi à 2h du matin !