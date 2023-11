Victor Wembanyama a joué le début du match face aux Warriors… avec un maillot floqué Wembanyana

Amateurs de SLAM, amateurs Des Chiffres et des Lettres. Voilà qu’on vous régale avec le premier fail de la saison du côté des Spurs, qui ont mal écrit Wembanyama au dos d’un maillot porté par Victor face aux Warriors. De quoi déchaîner les fans sur Twitter et leur faire taper une grosse barre de rire.

Après Victor Wembanyama, la France vous présente son nouveau produit basket de très haute qualité : Victor Wembanyana. C’est en tout cas comme ça que le public du Chase Center a eu le luxe de l’appeler pendant la première mi-temps, puisque le rookie s’est pointé sur le terrain avec un maillot… mal floqué. Faut croire que le staff des Spurs a jeté l’éponge après huit lettres, bien trop long et compliqué. Ou alors le type qui s’est occupé de ça l’a fait en fin de journée, tant pis ça se verra pas. Dommage, car vous avez désormais une interdiction de séjour en France et la sphère NBA Twitter sur le dos monsieur.

Victor Wembanyama is wearing a jersey with his name spelled incorrectly 😭 pic.twitter.com/XEGEOFmd2Z

— Wemby Muse (@Wemby_Muse) November 25, 2023

Le pire ? C’est qu’en cas d’enchères d’un tel maillot (ce qui n’arrivera probablement pas), l’item s’arracherait à un prix énorme. Après avoir eu le droit aux moqueries des réseaux mais aussi des commentateurs, l’erreur a été corrigée et le Français a changé de maillot. Petit moment bien golri, ça régale.