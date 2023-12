On le savait mais il nous fallait encore quelques preuves pour le crier sur la place du marché. Et après l’énorme perf de la nuit on peut désormais le hurler à gorge déployée : Alperen Sengun est le nouveau patron des Rockets.

Le bail était plutôt parti pour être une soirée spéciale… Zion Williamson. La bête et son acolyte Brandon Ingram semblaient affamés, les Pels étaient quasi au complet et c’est assez rare pour être signalé, bref rien n’indiquait que cette soirée allait virer au rouge.

Rouge comme le maillot des Pels c’est vrai, rouge comme les bras de Nikola Jokic après l’effort, mais, surtout, rouge comme le drapeau de la Turquie, patrie de ce jeune homme né le 25 juillet 2002 à Giresun, patrie d’Alperen Sengun, le nouveau crack des Rockets. 20 points, 9 rebonds et 5 passes de moyenne environ cette saison pour le pivot aux mains en or, une défense moins permissive que par le passé, et donc match après match ce statut de leader de la bande qui s’affirme, dans une équipe qui regorge pourtant de jeunes talents, de grandes gueules, voire les deux en même temps.

Cette nuit ? Alperen a mis les points sur les I, la cédille sous le S et les trémas sur le U. Visez plutôt ci-dessous, on en parle après :

Alperen Sengun went OFF in the Rockets W 🔥

37 PTS (career-high)

11 REB

6 AST pic.twitter.com/dbu942k3G4

Jonas Valanciunas n’a jamais paru aussi vieux. A quoi bon se brosser les dents avec la queue d’un crocodile vivant si c’est pour se coucher devant les feintes du premier venu, on exagère mais Jonas a clairement mordu dans toutes les hésitations du Turc cette nuit, quand ce dernier ne lui mettait pas deux mètres sur une course qui en compte cinq. Un match de patron, une fin de match de patron, et ce mot que tout le monde a à la bouche ce matin, ce mot qu’on a déjà écrit deux fois au début de la phrase que t’es en train de lire.

Mesdames et messieurs, Alperen Sengun.

37 points (record carrière)

11 rebonds

6 passes

Money time de patron

Face à la raquette des Pels

Victoire à New Orleans.

C’est lui, c’est lui le visage du présent et du futur des Rockets. C’est autour de lui que ça se passera. pic.twitter.com/LFdjwDbWVc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



On n’a rien contre Jalen Green il a l’air sympa, ni contre Jabari Smith Jr. – dans une forme resplendissante soit dit en passant – mais le nouveau shérif en ville c’est bien lui, Alperen Sengun. Un toucher à la Jokic, la jeunesse pour lui et une franchise qui semble enfin sur le bon chemin ? Sky is the limit pour Alpe !