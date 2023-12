Les Lakers ont vaincu le Thunder dans l’un des chocs de la nuit, et ceci grâce à un LeBron James dans une forme resplendissante. Injouable le type, et à ce rythme-là il peut bien jouer jusqu’à 52 ans.

Les Lakers avaient besoin de cette victoire, LeBron James l’a d’ailleurs très bien souligné pour expliquer sa performance.

Trois défaites de suite en sortie de play-in tournament, un roster enfin au complet mais, donc, cette difficulté à trouver un second souffle. Cette nuit ? Le déplacement dans l’Oklahoma avait tout du piège, face à une équipe en pleine bourre et qui a peut-être bien sauté une classe dans l’école des contenders. Première information ? On a eu droit à un superbe match, de la part de… tout le monde. Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren confirmant jour après jour qu’ils sont les nouveaux princes de la ville, et côté Lakers les role players Rui Hachimura, Taurean Prince et D’Angelo Russell (si si) effectuant parfaitement leurs tâches au relais du duo de leaders locaux.

Une première mi-temps entrainante, vraiment, mais puisqu’il faut bien finir par en parler : un homme qui avait décidé cette nuit de mettre lui-même les enfants au lit…

LEBRON 40-PIECE IN LAKERS W 👑

40 PTS

7 REB

7 AST

5/5 3PM pic.twitter.com/oK6xH99HC4

— NBA (@NBA) December 24, 2023

12 points d’avance pour les Lakers à la mi-temps, il fallait rester sur ses gardes et le boss a pris les choses en main. Un énorme passage dans le troisième quart, des shoots dans la tronche de Chet Holmgren ou Luguentz Dort, pas les premiers pépères venus. Puis ce money time, le Thunder était à dix points environ mais il fallait leur faire comprendre que ce soir ce n’était pas pour eux. Du tir de loin, du spectacle car LeBron pense toujours à sa cour, et donc cette ligne de stats au final, presque irréelle pour un mec qui va fêter on le rappelle ses 39 balais dans moins d’une semaine.

40 points

7 rebonds

7 passes

2 interceptions

2 contres

Termine le Thunder dans le money time

13/19 au tir

5/5 à trois points

9/9 aux lancers francs

Lebron James.

Lebron James a 39 ans dans 6 jours.

Nous ne le méritons pas 👑👑👑 pic.twitter.com/M78YqNCsvJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



J’ai 39 ans et j’ai mal au dos, lui a 39 ans et vient de mettre le Thunder d’Oklahoma City KO. J’ai 39 ans et j’ai besoin d’infiltrations tous les ans alors que je fais trois heures de sport par semaine, lui a 39 ans et tourne à 25/8/7 de moyenne en NBA. Le pire dans tout ça ? C’est que rien n’indique qu’il ne le fera pas encore à 44 ans. Mais c’est QUOI ce mec.