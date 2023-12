Zéro surprise cette nuit, avec la défaite des Pistons à Brooklyn, 126-115. C’est la 26è défaite de suite pour l’équipe de Monty Williams, le record historique des Sixers est désormais égalé et ne demande plus qu’à être battu mardi soir.

26 défaites de suite. 26. Vingt-six. 20+6, 13×2, 50-24. 26. Les Pistons n’ont pas gagné depuis le 29 octobre. Ça fera bientôt deux mois.

On a trouvé “Les Nuls” version NBA, en beaucoup moins drôles et en beaucoup plus… nuls. Le pire dans tout ça ? C’est que si les Sixers de 2014 se pointaient souvent avec des mecs dont on n’avait jamais entendu parler la veille, Monty Williams, lui, peut tout de même compter sur quelques joueurs talentueux, un ou deux de grand talent même (dans l’ordre Cunningham, Bogdanovic, Ivey…), mais dans cette sauce il manque du liant, il manque le vinaigre, et forcément cette sauce en devient aussi dégueulasse qu’indigeste. Les titulaires qui n’y arrivent pas, un coach qui croit vraiment qu’il a les moyens de tenter des trucs, bref… les Pistons ne sont pas prêts de gagner à nouveau.

Donc Detroit est sur 157 défaites de suite et – dans le plus grand calme – t’as Monty Williams qui t’envoies sur le terrain un 5 avec :

Kevin Knox

Marvin Bagley

Joe Harris

Marcus Sasser

Alec Burks

Soit zéro titulaire, again.

C’est quasiment du pénal là.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



Des Pistons qui étaient presque bien partis cette saison, phrase incroyable, des Pistons qui avaient un bilan positif après trois matchs, mais des Pistons qui ont donc “validé” cette nuit leur 26è revers consécutif, record des Sixers égalé. 26 sur une saison, 28 à cheval sur deux, mais peu importe car à ce rythme de nullité Detroit dépassera en janvier les 30 fessées de suite et validera définitivement sa place au Panthéon de la merde, désolé pour le vocabulaire.

2️⃣6️⃣ DÉFAITES DE SUITE…!

Detroit égalise le RECORD ALL TIME sur 1 saison NBA…

S’ils perdent leur prochain match (vs Brooklyn), les Pistons auront officiellement la + longue série de défaites de l’histoire NBA sur 1 saison 💀💀💀 pic.twitter.com/JQoj30lo0x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



Désolant ou original, triste ou gênant, problématique ou drôle, on vous laisse trouver l’adjectif qui définit le mieux la situation actuelle dans le Michigan. Et on se donne rendez-vous mardi, dans la salle des Pistons, pour vivre en direct l’histoire, sous les sifflets de fans qui n’en peuvent plus…