On parlait il y a quelques jours des plus grosses séries de défaites de l’histoire en NBA, et les Pistons 2023-24 n’en finissent plus de grimper à ce classement de la honte. Vingtième défaite de suite cette nuit face aux Pacers, ça devient gênant.

30 points, 7 rebonds et 8 passes pour le très énergique Bennedict Mathurin, 16 passes pour Tyrese Haliburton (dont 8 dans le seul premier quart-temps !), 23 points pour Myles Turner. Cette nuit les leaders des Pacers se sont remis en route après un superbe In-Season Tournament et, évidemment, les Pistons ne leur auront pas posé trop de problème. Pourquoi ? Car cette nuit les joueurs de Monty Williams ont perdu leur VINGTIEME match consécutif, leur 21è défaite en 23 matchs cette saison. La-ca-ta-strophe.

Les Pistons l’ont fait.

2️⃣0️⃣ défaites CONSÉCUTIVES.

VINGT.

C’est la 9ème plus grosse série de défaites de toute l’histoire de la NBA.

Record all time : 26 défaites de suite sur 1 saison. pic.twitter.com/o05UJVjupK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2023



“C’est la caca, c’est la tata, c’est la… catastrophe”, disait jadis un poète sur un marché parisien, et le match de la nuit n’est malheureusement pour les Pistons que le miroir des précédents. Que dire si ce n’est que la flamme semble éteinte, si ce n’est que la fraicheur individuelle des Ausar Thompson ou Cade Cunningham n’a d’égal que la pauvreté collective de cette équipe, que la pauvreté dans l’envie, aussi. Visez plutôt le CV 2023-24 de la franchise du Michigan, et n’hésitez pas à vous mettre les doigts au fond de la gorge si ça ne sort pas.

Simple, net et sans bavure, et dire que sur les trois ou quatre premiers matchs cette équipe nous avait tellement plu… Le 4 à la suite de Julien Lepers parait bien loin, le record à 26 semble en péril, surtout quand on voit le programme de la fin de l’année civile. La réception du Jazz le 21 décembre sera peut-être le tournant de ce début de saison, et si Cade et ses guys ne font pas le taf face à la terrible armada de Will Hardy, on commencera sérieusement à parler d’une relégation en N2.

Les prochains matchs des Pistons

Mercredi 13 décembre vs Sixers

Vendredi 15 décembre @ Sixers

Dimanche 17 décembre @ Bucks

Lundi 18 décembre @ Hawks

Jeudi 21 décembre vs Jazz

Samedi 23 décembre @ Nets

Mardi 26 décembre vs Nets

Jeudi 28 décembre @ Celtics

Dimanche 31 décembre vs Raptors

Les Pistons gagneront-ils un match en 2023 ? Les Pistons gagneront-ils un match dans la saison ? Les Pistons regagneront-ils un match un jour ? On voudrait vous dire que cette conclusion n’est que troll mais ce n’est même pas le cas, quelle tristesse…