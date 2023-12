La NBA dévoile la 2023 NBA In-Season All-Tournament Team !

Comme une nouvelle compétition et un joli trophée ne sont pas assez, la NBA a fait les choses en grand et dévoile ce lundi soir sa All-NBA In-Season Tournament Team. Un petit cinq majeur franchement très costaud composé de Tyrese Haliburton, Kevin Durant, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis.

Un cinq à vous faire flipper. Par qui commencer ? Sans doute par les deux membres de l’équipe titrée, Anthony Davis et LeBron James. Le premier s’est illustré avec une ligne démoniaque lors de la finale face aux Pacers (41 points, 20 rebonds) et le second est tout simplement – à 78 38 ans – le MVP du tournoi. Une compétition qu’ils ont survolé collectivement, en terminant invaincus.

The All-Tournament Team for the inaugural NBA In-Season Tournament!

🏆 Giannis Antetokounmpo (@Bucks)

🏆 Anthony Davis (@Lakers)

🏆 Kevin Durant (@Suns)

🏆 Tyrese Haliburton (@Pacers)

🏆 LeBron James (@Lakers) pic.twitter.com/aTlUh0J3gt

— NBA (@NBA) December 11, 2023

Avec eux, le leader des malheureux Pacers, finalistes vaincus. Tyrese Haliburton a néanmoins proposé une compétition de très haut niveau, avec un quart de finale exceptionnel contre les Celtics (26 points, 13 passes, 0 perte de balle), et une demi-finale qui l’est encore plus face aux Bucks (27 points, 15 passes, 0 perte de balle). De l’efficacité qui efficace. Seul compère de l’Est dans le cinq, Giannis Antetokounmpo, battu par Indiana donc, mais auteur de grosses performances notamment lors de la phase de poule.

Giannis. AD. KD. Haliburton. LeBron.

Watch the BEST PLAYS from the first-ever NBA In-Season Tournament All-Tournament Team 📹 pic.twitter.com/OPMqgtexZ7

— NBA (@NBA) December 11, 2023

Dernier membre et non des moindres, Kevin Durant. Co-meilleur marqueur du quart face aux Lakers, il a brillé lors de la première partie de la compétition. Voilà donc un cinq majeur très solide, et une récompense… particulière. À défaut d’être un honneur ultime, elle souligne les bons débuts de saison des cinq joueurs nommés. Et c’est déjà bien. Qui leur succèdera l’année prochaine ?

