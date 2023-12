Les Sixers ont écrabouillé les Wizards cette nuit au Wells Fargo Center. Les coéquipiers de Nicolas Batum se sont imposés 146 à 101, la plus large défaite de la saison pour Washington.

Les Wizards, les Pistons et les Spurs sont sur un parquet ? Qui remporte un match ? Personne.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre le scénario qui allait avoir lieu cette nuit au Wells Fargo Center. Après deux minutes de jeu, les Sixers menaient déjà 14-0 face aux Wizards, profitant d’une adresse exceptionnelle à longue distance en début de match.

De l’autre côté, Washington n’a jamais trouvé de rythme, l’équipe de Wes Unseld Jr. enchainant les tirs de loin en début d’horloge. Jordan Poole a raté une pelletée de lay-ups, Mike Muscala et Deni Avdija n’étaient pas en réussite non plus et la défaite est vite parue inévitable.

Long story short, au bout de trois quarts-temps, la franchise de Philadelphie menait déjà de 45 points, portée par les 34 unités de Joel Embiid et les 24 de Tyrese Maxey en respectivement 29 et 24 minutes sur le parquet.

Fin du troisième quart-temps : pic.twitter.com/k62fn52ipr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2023

Il s’agit de la 19e défaite de la saison des Wizards en 22 rencontres. Mais avec 45 points d’écart, cette déroute face aux Sixers est de loin le plus gros revers. Avant le match de cette nuit, ils n’avaient jamais perdu avec plus de 30 unités d’écart.

Bilal Coulibaly a lui tout de même réussi à réaliser une performance plus que correcte dans ce marasme avec 13 points, 8 rebonds et 4 passes. Le deuxième meilleur marqueur côté sorcier après Kyle Kuzma. Qu’elle va être longue cette saison.