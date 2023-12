Avant la petite pause du réveillon de Noël, la NBA nous offre une très grosse soirée de matchs ce samedi : 13 rencontres au menu, de 18h30 à 7h du matin !

Le programme de la nuit :

18h30 : Knicks – Bucks

21h30 : Clippers – Celtics

1h : Hornets – Nuggets

1h : Pacers – Magic

1h : Pelicans – Rockets

1h30 : Hawks – Grizzlies

1h30 : Nets – Pistons

1h30 : Raptors – Jazz

2h : Bulls – Cavs

2h : Thunder – Lakers

2h30 : Mavericks – Spurs

2h30 : Warriors – Blazers

4h : Kings – Wolves

Le match à ne pas rater : Clippers – Celtics

Avec 13 matchs et 26 équipes en piste, vous n’avez que l’embarras du choix. Mais ici on va jeter un œil très attentif au Clippers – Celtics. Déjà parce que l’horaire est top (21h30 heure française), et ensuite parce que ce match oppose l’équipe la plus chaude de la NBA à la meilleure équipe de l’Est. Les Clippers ont remporté neuf matchs sur dix et voudront reprendre leur marche en avant après leur défaite en back-to-back à Oklahoma City (sans Kawhi Leonard, incertain ce soir). Côté Celtics, on reste sur six victoires en sept matchs, dont un succès de 25 points sur les terres de Sacramento sans Jayson Tatum. Autant dire que ça tourne ! Tout cela promet un affrontement XXL à Los Angeles, de quoi se chauffer avant les grandes affiches de Noël.

Mais aussi…

Knicks – Bucks, une preview avant leur gros duel du Christmas Day.

Nikola Jokic et les Nuggets à Charlotte, film interdit aux moins de 18 ans.

Dans le dur, les Pacers veulent réagir contre Orlando.

Les Pelicans voudront confirmer leur bonne dynamique face aux Rockets.

Ja Morant débarque à Atlanta, fermez les night clubs svp.

Les Pistons aux portes d’une… 26e défaite de suite.

Raptors – Jazz, pour ceux qui aiment le ventre mou.

Les Bulls de Coby White sont chauds et voudront enchaîner face à Cleveland.

Dans le dur, les Lakers considèrent leur déplacement à OKC comme un “must-win game”.

On attend une réaction de Victor Wembanyama à Dallas après son match timide face aux Bulls.

En back-to-back, les Warriors d’un Jonathan Kuminga en forme visent une cinquième victoire de suite.

Kings – Wolves pour terminer, parfait pour rester éveillé.

Les Français de la nuit