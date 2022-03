LeBron James seul au monde, de plus en plus : 36 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes en carrière, ça CALME

On ne fera pas état ici de la nouvelle déculottée ramassée par ses Lakers, tout juste pouvons-nous rappeler, par pur professionnalisme, que les Lakers émargent cette année à 29 victoires et 38 défaites. Malgré cette saison bien compliquée collectivement, LeBron James, lui, continue d’affoler les compteurs et s’il compte ce matin plus de défaites en 2022 que Jalen Green, le King a ouvert cette nuit un club dans lequel il risque de rester seul un bon moment.

37 balais, 19 saisons en NBA, 4 trophées de MVP, 4 bagues et 4 fois MVP des Finales, meilleur scoreur de NBA actuellement. Respiration. 36 000 points, Karl Malone au bout de la ligne droite et Kareem Abdul-Jabbar après le virage, plus de 10 000 rebonds, Top 40 all-time et un Top 30 abordable avant la fin de sa carrière, et désormais plus de 10 000 passes décisives, ce qui le laisse croire à une quatrième place all-time dans la discipline quand il transmettra le flambeau au futur bust Bronny James. Mais trêve de galéjades et rendons plutôt hommage, pour la 958ème fois de la saison, à la légende LeBron James, qui s’assoit sur chaque catégorie statistique soir après soir histoire de laisser une empreinte plus indélébile encore sur la NBA. Cette nuit ? C’est grâce à un caviar pour son homie Carmelo Anthony, qui d’autre, que LeBron est entré dans une nouvelle pièce de son musée, délivrant ainsi son 10 000ème bijou, grâce également à la défense pas du tout naïve d’un Landry Shamet qui pourra au moins se féliciter d’être sur une photo all-time une fois dans sa vie.

36 000 / 10 000 / 10 000, téma la gueule du club, un club dans lequel il restera évidemment tout seul pour un bin bout de temps. Chris Paul a passé les 10K assists depuis un bout de temps mais pour le reste des jumelles ne suffisent même pas, Russell Westbrook pourrait claquer un jour le combo 10K / 10K mais niveau scoring ses 3/14 actuels l’obligeraient à jouer encore 30 ans au basket pour égaler Bron… et en réfléchissant un peu un seul homme nous semble aujourd’hui dans un mood comparable à celui de LBJ : Luka Doncic. Un Luka qui est évidemment à des années lumières des chiffres en carrière de son glorieux aîné mais lorsque l’on compare les débuts de carrière Lulu est carrément en avance aux premiers checkpoints, de bonne augure pour la suite même si on lui souhaite juste d’avoir, déjà, 60% de la longévité du Chosen One.

Pas demain la veille donc que l’on retrouvera un homme capable d’aller chercher les records du Papy Chulo des Lakers, le prix à payer quand on est une put*in de légende vivante. Et tant pis si son équipe prend branlées sur branlées, le pauvre LeBron, lui, fait ce qu’il peut pour taffer tranquillement sa legacy car, après tout, l’armoire à trophées dégueule déjà bien assez.