Très très grosse nuit NBA qui se termine, avant de faire relâche ce soir histoire de s’en mettre plein la panse. Avant ça ? On vous résume tout ce qui s’est passé sur les parquets la nuit dernière, avec pas moins de onze matchs au menu.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Deux jours avant de les retrouver pour le Christmas Day, les Bucks n’ont fait qu’une bouchée des Knicks au Madison.

Toujours privés de Kawhi Leonard, les Clippers ont pris un énorme éclat à Boston.

Les Nuggets se sont imposés à Charlotte, malgré un quatrième quart énorme de Nick Smith Jr. pour les Hornets. De qui ?!?

Le Magic a retrouvé le chemin de la victoire après quatre revers de suite. Merci Paolo Banchero, une nouvelle fois en pleine bourre.

Les Rockets sont allés chercher une GROSSE victoire à New Orleans, grâce notamment à un GROS Alperen Sengun.

Troisième match pour Ja Morant, troisième victoire pour les Grizzlies. Encore un 30/10 pour Trae Young, mais 67 points pour le duo Morant / Bane.

26è défaite de suite pour les Pistons record all-time égalé…

Huitième défaite en dix matchs pour les Raptors, Scottie Barnes avait mis tout le monde sur ses épaules mais le dernier quart des Dinos a été horrible.

60 points pour le duo Markkanen / Clarkson, 30 chacun.

Les Cavs restent en vie malgré les blessures, grosse victoire face à des Bulls pourtant en pleine forme.

Dans l’affiche de la nuit, le Thunder a résisté en début de match avant de céder sous les coups de pression de LeBron James. 40 points, 7 rebonds, 7 passes et un money time de patron… on va quand même pas vous redonner son âge ?

Victor Wembanyama a senti une gêne à la cheville lors de l’échauffement et il n’a donc pas joué face aux Mavs.

Les Spurs ont pris une branlée mais, ça, vous vous en doutiez.

Triple-double de cochon de Luka Doncic (39/12/10 en 32 minutes) mais ça, vois vous en doutiez.

Les Warriors ont facilement battu les Blazers grâce aux Splash Bros et à un nouveau bon match de Trayce Jackson-Davis.

Superbe match entre des Wolves dominateurs et des Kings qui n’ont jamais rien lâché. Rudy Gobert a souffert face à Sabonis mais il a fait le boulot comme un dur, Anthony Edwards en a collé 34, bref ces Wolves sont de plus en plus impressionnants.

Les Français de la nuit en NBA

Evan Fournier n’a – évidemment – pas joué face aux Bucks

Moussa Diabaté et Frank Ntilikina ont rendu hommage à Evan Fournier

Killian Hayes était malade et n’a donc pas perdu à Brooklyn

Victor Wembanyama a marché sur le pied d’un assistant des Mavs à l’échauffement et n’a pas joué en raison d’une gêne à la cheville

Sidy Cissoko a joué 14 minutes pour 2 points, 3 rebonds et 2 steals

Ousmane Dieng a eu droit à 11 minutes face aux Lakers, Olivier Sarr a eu droit au garbage time

Rayan Rupert est rentré 5 minutes (2 passes) contre les Warriors

Énorme duel face à Domantas Sabonis. Quelques craquages sur les feintes et un poster, mais la victoire, beaucoup de dissuasions et 21 points, 17 rebonds et 2 contres pour la Gobe.

Le highlight de la nuit

Luka shows off his VISION with a sick no-look pass 👀

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

