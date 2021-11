Résumé NBA (scores, stats, highlights) : quatre victoires de suite pour les Wolves, ça n’arrivera pas souvent alors on le dit

La NBA nous proposait dix matchs cette nuit et si, pour une fois, aucun acte héroïque ou mêlée générale n’est à signaler, certaines franchises en ont profité pour confirmer leur belle voire très belle forme actuelle. On parle des Suns, on parle des Hawks et des Wolves, on parle des Nets et des Bucks, mais on ne parle surtout pas des Rockets. Allez zou, envoyez le résumé NBA de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Cavs – Nets : 112-117

Wizards – Hornets : 103-109

Hawks – Thunder : 113-101

Celtics – Rockets : 108-90

Bulls – Pacers : 77-109

Bucks – Magic : 123-92

Pelicans – Wolves : 96-110

Spurs – Suns : 111-115

Jazz – Grizzlies : 118-119

Kings – Sixers : 94-102

# Ce qu’il faut retenir

LeBron James et Isaiah Stewart ont pris leur taquet par la NBA

Jarrett Allen (20 points et 15 rebonds) était de retour pour les Cavs mais difficile de lutter face aux Nets, pour les Cavs comme pour tout le monde d’ailleurs.

Kevin Durant (27/6/9/3) a été égal à lui-même, et Cam Thomas a gagné le droit de jouer avec les grands après son carton en G League.

Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont été élus Joueurs de la semaine

Un énorme backcourt Terry Rozier / LaMelo Ball a piégé les Wizards.

Cinquième victoire de suite pour les Hawks, face au Thunder.

Quinzième défaite de suite pour les Rockets, face aux Celtics.

Jaylen Brown était de retour à Boston.

Coup d’arrêt pour les Bulls à Indianapolis, tout est plus dur sans Alex Caruso.

Si les Bucks avaient joué sérieusement pendant 48 minutes, ils auraient battu le Magic 195-57.

Quatrième victoire de suite pour les Wolves avec notamment un Jarred Vanderbilt qui monte en puissance.

Les Spurs ont failli y croire face aux Suns mais Phoenix a fini ça proprement.

Et ça fait treize de suite pour Chris Paul et sa bande.

Le Jazz pensait avoir fait le plus dur mais Jaren Jackson Jr. a planté le tir de la gagne sur la tête de Rudy Gobert.

Dommage car Rudy avait une fois de plus frôlé la perfection avec 23 points, 13 rebonds et 5 contres, à 9/10 au tir et 5/6 aux lancers.

Les Kings tenaient leur victoire face à l’équipe C des Sixers, mais Alvin Gentry n’est pas un génie et les Kings ont évidemment perdu.

# Quelques images pour égayer votre journée

Jayson Tatum showing off the handle on NBA League Pass. Watch Here: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/YzlYZXf63z — NBA (@NBA) November 23, 2021

Trae up to Collins…you know the rest.@ATLHawks seek 5 straight wins on NBA League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/pFkAbVMQSI — NBA (@NBA) November 23, 2021

Pat Connaughton & Grayson Allen run a flashy fastbreak in Milwaukee! Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/Szuga5s1te — NBA (@NBA) November 23, 2021

KD getting it done on both ends. Mid 3Q on @NBATV pic.twitter.com/VTPgyn7EJk — NBA (@NBA) November 23, 2021

Cam Thomas goes 3-4 in the 3Q and caps a 20-6 @BrooklynNets run to take the lead! Start of 4Q on NBA TV ➡️ https://t.co/rTTQ9EtLON pic.twitter.com/gS2qlRyFbH — NBA (@NBA) November 23, 2021

John Collins gets wayyy up for the denial! WATCH on NBA League Pass

https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/5NAoqjRtL2 — NBA (@NBA) November 23, 2021

12 points in the 3Q for Jaylen.

20-3 @celtics run! Watch on League Pass ➡️ https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/YzAnCH05P0 — NBA (@NBA) November 23, 2021

LeVert.

Turner.

Brogdon.

Holiday.

Sabonis. ALL 5 @Pacers starters are in double figures at halftime! Watch on NBA League Pass

https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/UYZ59Xwm3S — NBA (@NBA) November 23, 2021

Darius Garland to Jarrett Allen, putting the @cavs in front! Under 3 min on NBA TV: https://t.co/rTTQ9EtLON pic.twitter.com/ACEYltKlNI — NBA (@NBA) November 23, 2021

8 THREES FOR TERRY ROZIER. NONE BIGGER THAN THIS ONE.@hornets win in Washington! pic.twitter.com/7JYskhTyrd — NBA (@NBA) November 23, 2021

Rudy spins in on NBA League Pass! He’s 3-3 early in the 2nd quarter. Watch Live: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/k2vJFrXVzH — NBA (@NBA) November 23, 2021

4-4 from deep for Buddy Hield!@SacramentoKings 33@sixers 30 2Q on NBA TV pic.twitter.com/jCCwzFpzSH — NBA (@NBA) November 23, 2021

Ja with the RIDICULOUS find.

Desmond Bane up to a career-high 28!@memgrizz up 2 with 3:30 left on NBA League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/up6j0C9iKN — NBA (@NBA) November 23, 2021

Bojan Bogdanovic.

Butter. Jazz up 3 with 15 seconds left. Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/afwvpDrQ7L — NBA (@NBA) November 23, 2021

JAREN JACKSON JR. WINS THE TAP AND DRAINS THE THREE FOR THE @memgrizz WIN! pic.twitter.com/nkPEgWaiM0 — NBA (@NBA) November 23, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Kevin Durant’s all-around game lifts the @BrooklynNets on the road! LaMarcus Aldridge: 21 PTS, 11 REB

Patty Mills: 17 PTS, 5 3PM

James Harden: 14 PTS, 14 AST, 3 STL pic.twitter.com/S6AoUjP9uZ — NBA (@NBA) November 23, 2021

