Les Playoffs avancent tranquillement et on atteint aujourd’hui le premier tiers de ce premier tour. Cette nuit les Grizzlies et le Jazz ont pris une option et les Warriors ont encore gagné en se marrant comme des gosses, alors envoyez vite le résumé car il y a – encore – beaucoup de choses à raconter.

# Les résultats de la nuit

Wolves – Grizzlies : 95-104

Jazz – Mavericks : 118-126

Nuggets – Warriors : 113-118

Alors une burrata, une salade César, deux cafés et un tiramisu parfait merci messieurs je vous apporte l’eau tout de suite. pic.twitter.com/0hg944OlF9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

7 POINTS DE RETARD SEULEMENT QUEL RUN DE BANE ET DES GRIZZLIES — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

Les Warriors gardent leur nouveau modèle : Stephen Curry restera en 6eme homme sur ce Game 3. Michael Jordan et Klay Thompson titulaires. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres. Les Wolves viennent de prendre une énorme gifle dans la gueule. Menaient de 26 points dans la première mi-temps. Menaient de 21 points en fin de troisième quart temps. Moralement c’est HARDCORE. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

18 points dans le troisième quart temps pour Mitchell. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2022

