Incroyable scénario cette nuit au Target Center, et des Wolves qui ont donc laissé passer une chance inouïe d’avancer dans cette série face à Memphis. Un début de match à l’étouffée pour les Grizzlies grâce notamment à un Pat Beverley à la croisée de Chris Paul, Steph Curry et Russell Westbrook, puis des locaux qui laissaient ensuite leurs hôtes reprendre confiance doucement, doucement, avant d’en remettre une couche après la mi-temps et avant, pour finir, d’offrir un cadeau inespéré à Ja Morant et ses pineco. Terrible.

On en a connu des retournements de situation, rendant heureux les uns et précipitant les autres au fond du trou. En Playoffs c’est encore plus dur, quand c’est lors d’un match à l’enjeu capital on ne vous fait pas un dessin, et imaginez pour finir que tout ça se déroule à domicile, devant votre public donc. Brelan d’as pour les Wolves, qui ont donc offert cette nuit à leurs fans un impensable scénario, laissant toute une fanbase en slip dès le premier quart-temps mais obligeant cette dernière à finir la nuit nu et en PLS, après une défaite pourtant cotée à 250/1 deux heures plus tôt.

Les raisons de cet échec ? Rendons à la salade Caesar ce qui lui appartient, et rendons donc hommage aux Grizzlies, menés de 26 points dans ce match et à moitié avachis dans les cordes, logique, mais sans pour autant renoncer car un match c’est long. Des Ours qui grignotèrent, qui grignotèrent toujours un peu plus, mais lorsque D’Angelo Russell décida de carry les copains après la pause casse-croûte on se disait alors (définitivement ?) que les locaux étaient à l’abri.

Puis le trou noir.

Il est 3h25 du matin, D’Angelo Russell vient de rentrer un tir de plus pour ponctuer sa masterclass du troisième round, les Wolves mènent 83-62 et on se dirige tout droit vers la confirmation d’une série partie pour durer. Tyus Jones et Ja Morant sur la ligne réduiront l’écart mais il est 3h29 du matin et les Wolves mènent de 16 et on ne s’en fait pas plus pour autant.

Jaren Jackson Jr. oublie son compteur fautes et retrouve le chemin de la ficelle, Ja Morant fait admirer la dynamite qu’il a dans les mollets, Tyus Jones snipe de loin et Desmond Bane confirme sa grande forme, les Grizzlies passent la seconde en défense, vous n’allez jamais nous croire mais il est 3h41 et le score est de 83 partout. 21-0 en cours, dédicace à Simon Gauzy on espère que vous l’avez, les Wolves ne mettent plus un pied devant l’autre et en face la furia bat son plein et ce n’est pas fini. Anthony Edwards stoppe l’hémorragie mais Tyus Jones et Brandon Clarke retirent le garrot et Desmond Bane balance du sel sur la blessure. La fin de match ne sera que douleurs pour les Wolves et sourires pour l’assaillant, Brandon Clarke encore lui jouera les bourreaux de service et au final c’est un 37-12 qui sera passé au dernier quart à des Loups devenus agneaux, face à des Ours transformés en Tyrannosaures.

Énorme retournement de situation dans ce Game 3 et, par extension, une série qui a peut-être basculé cette nuit. Car si à 3h25 les Wolves étaient très bien placés et en route pour mener 2-1 avec un Game 4 à la maison, à 3h55 ces mêmes Wolves étaient KO debout et le regard dans le vide, menés 2-1 et au bord de la rupture. A quoi peut tenir une saison en NBA ? A 30 minutes, à peu près.