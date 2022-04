Menés de 21 points vers la fin du troisième quart, les Grizzlies ont réussi une remontada exceptionnelle pour s’adjuger une fantastique victoire contre Minnesota. Ce comeback invraisemblable a notamment été orchestré par la réussite de Desmond Bane, qui avait la main plutôt brûlante ce soir, au grand dam des Wolves.

On pourrait logiquement penser que les Grizzlies comptent sur Ja Morant pour prendre les choses en main lorsqu’elles se corsent dans un match. Seulement, le meneur star de Memphis était un peu moins en vue ce soir, et ce sont donc les copains qui ont pris à bras-le-corps l’écart de 21 points à 15 minutes du terme pour mener le groupe au triomphe final. Et un des potes de Ja en particulier a décidé de prendre tout le groupe sur son dos, et de sonner la révolte. Ce gars, c’est bien Desmond Bane : 26 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception. Oui c’est un menu cinq fruits et légumes que l’arrière nous a servi ce soir. Et on ne vous a pas encore balancé les pourcentages, parce que là aussi c’est du multi vitaminé : 7/15 depuis le parking, très solide. Comment ça s’est passé ? Des gros tirs en sortie de mouvements de balle bien collectifs pour maintenir les siens en vie en première mi-temps, et surtout le shoot de l’égalisation en fin de match… qui a enterré les Wolves psychologiquement.

Desmond Bane hit FIVE THREES in the first half and Memphis finished the half on 15-0 run 🔥 (via @nbabet) pic.twitter.com/aTi9vxlWJ7 — Overtime (@overtime) April 22, 2022

Et c’est bien là que se trouve la force de ces Grizzlies. Dans la force de caractère de jeunes joueurs comme Desmond Bane, 23 ans et rempli de fougue, mais aussi de ténacité. On est 21 points derrière, sur le parquet de l’adversaire, et il reste un peu moins de 15 minutes à jouer ? Allez, on donne et advienne ce qu’il adviendra. Les Oursons ont impressionné par leur résilience, alors même que leur début de match a été bien crade, pour rester correct. Et surtout, Memphis a montré encore une fois que son groupe est plein de ressources. Ja n’est pas au top, pas question d’en faire une fatalité, il y a toujours dans son sillage un collègue aussi jeune capable de prendre la gonfle. D’autres joueurs ont step-up comme Brandon Clarke et Tyus Jones pour ne citer qu’eux, mais Bane est celui qui a été le plus régulier tout au long de la rencontre au milieu des hauts et des bas de son équipe. Les Wolves ont pris l’eau sévère, incapables de réagir dès que la machine adverse s’est mise en route. Et c’est ce soir le fait d’un arrière lieutenant à l’avenir très prometteur.

Gros match pour Desmond ce soir. Très encourageant pour la suite de la série car les Grizzlies savent qu’ils peuvent compter sur chaque membre du groupe pour prendre ses responsabilités, chose d’autant plus intéressante quand on voit l’âge de ces mecs. Allez, roulez jeunesse !