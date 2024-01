Incroyable fin de match au Chase Center, et les fans des Warriors ramassent actuellement leurs larmes à la pelle, ça doit pas être facile. Après avoir largement mené pendant la deuxième mi-temps, les Warriors ont vécu le traumatisme Jokic. Un match de mammouth, et un buzzer beater de bison.

Mais c’est QUOI ce type. D’où vient-il ? Que fait-il parmi nous simples humains ? Que veut-il ?

Il nous pondait une sortie “habituelle”, dans les 30/10/10 à 80% mdr, guette la violence de cette phrase. Puis les Nuggets sont revenus de nulle part, au grand galop, portés par leur double-MVP mais également par Jamal Murray, un énorme Aaron Gordon et un non moins essentiel… Peyton Watson, revenus à tel point qu’ils héritaient à trois secondes du gong de la balle de match. Temps-mort Nuggets, et la suite ne se raconte pas, elle se regarde :

JOKIC WINS IT ‼️

JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03

— NBA (@NBA) January 5, 2024



Les stats de Nikola Jokic au final ? 34 points, 9 rebonds, 10 passes. A 13/16 au tir dont 2/2 du parking. Pas de conclusions hâtives sur un seul tir, même sur un seul match, mais il ne faudrait quand même pas oublier Nikola Jokic dans la course à ce sue vous savez. Giannis, Joel, Shai, Luka, Niko… quand ça va couper le trophée en cinq faudra pas faire les étonnés.