On attendait cette rencontre de pied ferme. Déjà car il n’y avait que deux matchs cette nuit, mais surtout car ce Spurs – Bucks voyait s’affronter deux des freaks les plus impressionnants de l’histoire du basket. Et si Victor Wembanyama n’a absolument pas démérité, il a vite compris que face à Giannis… ça ne suffisait pas.

Victor Wembanyama avait commencé par apprécier ses fans lui chanter joyeux anniversaire, puis il avait enchaîné par un move assez rarissime, bien qu’effectué il y a quelques jours par… Chet Holmgren, tiens tiens : s’envoyer le ballon sur la planche pour finir au dunk. L’action précédente ? Giannis Antetokounmpo remonte le ballon, seul, il opère un spin move viril à cinq mètres du cercle et finit en écrasant un tomar. C’est QUI le patron semble-t’il alors hurler intérieurement, et cette action ne sera finalement que le prélude à une soirée sur le thème de la Grèce, avec un serveur français pour ne rien gâcher.

Oh il y aura bien eu – encore – de très nombreux highlights de Victor et un superbe match de mon pick TTFL Devin Vassell, mais globalement les Bucks ont fait ce qu’ils savaient faire de mieux cette année : marquer 200 points quand ils en encaissent 190, et se reposer sur Giannis Antetokounmpo.

44 points à 19/28 au tir dont 2/3 du parking et 4/6 aux lancers, 14 rebonds, 7 passes, 2 steals et 1 contre en 40 minutes

Contrairement à Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo n’est pas load managé et, contrairement à Victor Wembanyama et le trophée des rookies, ce lui a par exemple permis de rafler le trophée de Joueur du mois de décembre. Une forme olympique, et cette nuit le MVP 2020 et 2021 avait donc à l’idée 1) de souhaites un joyeux anniversaire à l’Alien de 20 ans et 2) de le respecter le plus possible en lui montrant le chemin qui lui reste à parcourir pour devenir ce genre de monstre. Victor qui n’a pas démérité avec ses 27 points, 9 rebonds et 5 contres, un peu court sur ses tirs en début de match mais bien mieux ensuite, Victor qui a pu “apprécier” la puissance, la violence même du Greek Freak, pas avare de bons mots pour le Français en sortie de match mais, surtout, auteur une nouvelle fois d’un match de MVP, d’un match de leader aux votes des fans pour le All-Star Game, la preuve en images :

Two of the NBA’s unique talents went toe-to-toe with rim-rattling dunks, big-time swats and down-to-the-wire buckets as the Bucks pulled out the W in a THRILLER.

Giannis: 44 PTS (19-28 FGM), 14 REB, 7 AST

Wemby: 27 PTS, 9 REB, 5 BLK pic.twitter.com/Siopwyc8EZ

— NBA (@NBA) January 5, 2024