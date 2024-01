Les rookies du mois de décembre ont été dévoilés par la NBA ce jeudi, et il est l’heure d’honorer les vainqueurs, à savoir… Chet Holmgren à l’Ouest et Jaime Jaquez Jr. à l’Est.

Les deux lauréats ont fait le back-to-back dans la discipline puisqu’ils ont déjà été récompensés pour le mois de novembre.

Chet Holmgren continue d’envoyer du lourd, la force tranquille, au sein de ce Thunder qui talonne toujours les Wolves dans les hauteurs de la très relevée Conférence Ouest. En treize matchs sur ce mois de décembre, le deuxième choix de la Draft 2022 a envoyé 17,4 points à 55,1% au tir dont 38,5% de loin, 7,7 rebonds, 2,4 passes et 3,5 contres de moyenne. Pour couronner le tout, OKC a signé dix victoires pour seulement trois défaites sur cette période, ce qui vient peser en la faveur de l’Américain par rapport à un Victor Wembanyama qui continue d’envoyer ses stats, mais qui reste dans les bas-fonds de cette même Conférence Ouest avec les Spurs. Victoire au mérite pour Chet Holmgren donc.

A l’Est, c’est encore une fois Jaime Jaquez Jr. qui repart avec les honneurs, lui qui s’impose durablement dans la rotation d’Erik Spoelstra. L’Américano-mexicain a signé un mois de décembre d’encore meilleure facture au scoring, puisqu’il a envoyé 16,3 points à 48,1% au tir dont 32,4% depuis Ocean Drive, 3,8 rebonds et 2,7 passes décisives par match sur le mois, mois lors duquel le Heat a gagné huit de ses treize matchs. Mais bien au-delà des statistiques, l’autre JJJ dégage une belle sérénité sur le terrain, semble taillé pour jouer au Heat en jouant juste et dispose d’une totale confiance de la part d’Erik Spoelstra, qui en fait un pion majeur de son roster toujours décimé par les blessures. Jaime Jaquez Jr. mérite également cette distinction, sans aucun doute possible.

Source texte : NBA

Les Rookies du mois de décembre en NBA : Chet Holmgren et Jaime Jaquez Jr ! 🔥 pic.twitter.com/WkFaUnl1Dc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024