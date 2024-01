Les joueurs du mois en NBA sont désormais connus, et il n’y a pas vraiment de surprise. Pour ce mois de décembre, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo raflent la mise, respectivement à l’Ouest et à l’Est.

Shai Gilgeous-Alexander continue sur son incroyable lancée de la saison dernière et prouve qu’il fait officiellement partie des tous meilleurs du monde depuis 2022. En décembre, SGA a envoyé 31,9 points à 55,3% au tir (!), 5,4 rebonds, 6,6 passes décisives et 3,1 interceptions par match et a grandement contribué aux dix victoires du Thunder en treize matchs disputés. OKC est deuxième à l’Ouest, à seulement un petit match des Wolves, les leaders de la conférence, et la star canadienne est très loin d’y être étrangère, bien aidé par l’appui de Chet Holmgren, qui vient pour sa part d’être élu rookie du mois.

A l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui rafle la mise grâce à ses 32,5 points à 61,6% au tir (!!), 11,5 rebonds et 6,8 passes de moyenne sur le mois, ceci aidant Milwaukee à empocher onze victoires sur treize possibles sur le mois de décembre, avec comme point d’orgue une série de sept wins consécutives entre le 12 et le 23 décembre. Le tout malgré un fond de jeu qui a parfois été critiqué et un Adrian Griffin qui a déjà été remis en cause. L’une des seules certitudes dans le Wisconsin cette saison ? Les Bucks sont toujours l’équipe de Giannis, malgré l’arrivée de Damian Lillard.

Source texte : NBA

Joueurs du mois de décembre en NBA : Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous Alexander ! 🔥 pic.twitter.com/XWsWwoJl7F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024