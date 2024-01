Chet Holmgren et Jaime Jaquez Jr. ont été élus rookies du mois, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo ont raflé le trophée de joueurs du mois, et sur les bancs de la Grande Ligue ce sont donc Tyronn Lue et Joe Mazzulla qui sont récompensés sur ce mois de décembre. Loquoi ? Logique !

Tyronn Lue ? 11 victoires en 13 matchs, et un retour des Clippers au premier plan après un début de saison compliqué. James Harden s’est réveillé, Russell Westbrook a proposé de sortir du banc et, surtout, Kawhi Leonard est monstrueux cette saison, voilà quelques assistants de luxe pour T-Lue depuis une quarantaine de jours, et on vous a d’ailleurs mis le nom des “vrais” juste en dessous car on ne parle jamais assez des hommes de l’ombre. T-Lue à l’Ouest et donc Joe Mazzulla à l’Est, le coach des Celtics raflant lui aussi son deuxième trophée de la sorte en carrière. Ses Celtics sur le mois de la Noël ? 12 victoires en 14 matchs, une place de leader à l’Est avec – au passage – le meilleur bilan de NBA. Le cinq majeur qui cartonne littéralement, des rotations gérées et un statut de favori pour le titre qu’il faudra assumer, mais pour l’instant Joe pourra donc fêter ce trophée autour d’une bonne galette des rois, décidément Gio tu ne penses qu’à la bouffe.

Western Conference COTM, Tyronn Lue led the @LAClippers to a 11-2 record in Dec, which was the best record in the Western Conference. This marks the 2nd time in Coach Lue’s career that he has won COTM.

Eastern Conference COTM, Joe Mazzulla led the @celtics to a 12-2 record in Dec, which was the best record in the @NBA. This marks the 2nd time in Mazzulla’s coaching career that he has won Coach of the Month.

