Shai Gilgeous-Alexander au buzzer : cette fois-ci pas de Devonte’ Graham qui traîne, victoire du Thunder !

Le Thunder recevait les Clippers cette nuit au Paycom Center d’Oklahoma City. L’occasion pour L.A. de repartir du bon pied chez une proie facile ? Shai Gilgeous-Alexander n’était pas de cet avis.

Pour les stats maison de ce thriller, c’est juste ici.

OKC-Clippers, c’était pas l’affiche la plus sexy de la nuit, surtout en l’absence de Paul George pour les Angelinos. Malgré tout, on a eu de quoi s’ambiancer devant cette rencontre improbable qui aura livré son verdict dans les dernières secondes. Au programme : le Thunder qui fait un match bien sérieux derrière l’excellent Luguentz Dort, les Clippers qui s’accrochent et qui sont proches du hold-up en plantant un 8-0 sur les dernières minutes avec notamment un gros shoot du parking de Nico Batum. Dort ramène le Thunder à deux points, Justice Winslow va sur la ligne pour (normalement) finir le boulot mais il craque totalement. Temps mort OKC : 7 secondes à jouer. La suite, on la connaît tous et un seul homme pouvait avoir la balle en main pour cette dernière possession. Il aurait pu tenter le drive pour chercher la prolongation mais Shai Gilgeous-Alexander a du culot et il a préféré s’offrir le scalp de son ex avec une action magnifique et un step-back à 3-points qui restera comme l’un des buzzer beaters de la saison. Pour ceux qui ont manqué ça, c’est juste en-dessous.

Si SGA est évidemment celui qui va attirer la lumière en ce dimanche matin, on n’oublie pas que le Thunder a surtout pu compter sur un Big 3 avec un Luguentz Dort trop précieux des deux côtés du terrain et un Josh Giddey historique (record de franchise aux rebonds pour un rookie !) qui a frôlé son premier triple-double en carrière (8 points, 18 rebonds, 8 passes). Côté Clippers, on savoure évidemment la fin des pépins physiques de Nico Batum. Seulement le deuxième match en l’espace d’un mois pour Batman et on espère que ça va durer. PG absent, on attendait Reggie Jackson au top mais c’est surtout Luke Kennard qui est sorti de sa boîte avec une adresse infernale (7/13 du parking). La défaite est dure, surtout quand on sait que c’est l’ex-pépite locale qui a porté le coup de grâce mais c’est plutôt logique vu le scénario du match et ça aurait été presque cruel pour le Thunder. Après avoir vu la prière de Devonte’ Graham l’autre jour, se faire encore retourner dans le money time aurait été violent dans les têtes. On s’évite de nouveaux cauchemars dans l’Oklahoma.

Les Clippers étaient à deux doigts de braquer le Paycom Center mais Shai Gilgeous-Alexander a retenu la leçon du match contre les Pelicans. Si tu veux assassiner ton adversaire, sois sûr qu’il ne reste aucune seconde au chrono pour l’empêcher de te rendre ton coup. Mission réussie !

Source image : NBA / Twitter