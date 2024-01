Dans 203 jours exactement, l’Équipe de France féminine débutera son tournoi olympique. Paris 2024, le rêve d’une vie pour pas mal de joueuses (toutes), et afin d’avoir un groupe prêt le Jour J, la Fédé a décidé d’envoyer les Bleues participer au TQO, histoire de se chauffer.

Pas la meilleure idée d’un point de vue équité sportive pour les équipes qui joueront leur vie lors du Tournoi de Qualification Olympique… mais on ne va pas pinailler, on est venu pour parler des Bleues, pas de la Norvège ou de la Tanzanie. Les Bleues donc, qui participeront au TQO de Xi’An (Chine) du 8 au 11 février prochain, et qui y affronteront la Chine, Porto Rico et la Nouvelle-Zélande. L’empreinte carbone fait la gueule, Valérie Garnier aurait badé car elle ne connait pas trop le basket asiatique, américain ou océanien, ça fait déjà deux punchlines en une phrase et ça suffira bien.

Ce que l’on note de plus sérieux ? C’est que ces matchs permettront à Jean-Aimé Toupane de voir 12 filles en action, sur et en dehors du terrain, et que certaines certitudes naitront peut-être de ce voyage. On note également le retour en sélection de Marine Johannes ou Gabby Williams, absentes du dernier Euro pour des raisons bien différentes, celui d’Alix Duchet à la mène, et on note également l’absence de Sandrine Gruda mais la présence poste pour poste de la très jeune Dominique Malonga, qui pourra ainsi profiter du trip pour se faire la main au très haut niveau. Pour finir, on peut constater que l’absence de Pauline Astier a quelque peu fait réagir mais on rappelle que s’l ressemble probablement beaucoup à la sélection finale, ce roster n’a rien de définitif pour Paris 2024.

1️⃣2️⃣ joueuses pour le TQO 🇫🇷

Déjà qualifiées pour @Paris2024 , les Bleues disputeront le TQO à Xi’An en Chine dans un mois 👊#PassionnémentBleu pic.twitter.com/Lwgip1vAhe

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 5, 2024

Taffer la cohésion d’une équipe à cinq mois et demi des Jeux ? Avec des filles qui, finalement, se connaissent déjà toutes ? Pourquoi pas, même si un Laser game aurait tout aussi bien fait l’affaire. Bref, on surveillera tout ça quand même, notamment les progrès de Malonga par exemple.

Le programme des Bleues (horaires français) :