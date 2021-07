L’Équipe de France de 3×3 passe tout près : défaite 18-16 contre Team USA en demie, on n’a pas fini de reparler de cette fin de match

Quelques minutes après la défaite de l’Équipe de France de 3×3 en demi-finale des Jeux Olympiques contre les Américaines, c’est la frustration qui domine. Notre quatuor tricolore avait fait jeu égal avec l’ogre cainri pendant 19 minutes avant qu’une décision arbitrale polémique ne vienne gâcher la partie.

On savait qu’il fallait sortir le match parfait pour avoir une chance de battre ce monstre à quatre têtes made in WNBA. Team USA nous avait déjà battu au TQO, puis en phase de poule. L’heure de la revanche avait sonné avec en jeu une place pour la première finale olympique de basket 3×3 de l’histoire. Une pression énorme qui ne faisait que s’amplifier avec la domination de Stefanie Dolson sous le panier, une grande carcasse de presque 2 mètres et 100 kilos totalement inarrêtable à Tokyo et qui permettait aux Américaines de prendre le large très tôt dans la partie. Loin de s’affoler, les Françaises reprenaient des couleurs, grapillant point par point, lentement mais sûrement. Endossant sa cape de leader avec ses 8 points personnels, Ana Filip dégainait de loin, alignait au poste et la pression défensive collective forçait quelques pertes de balles qui remettaient l’EDF dans les clous juste à temps pour le money time.

Laetitia Guapo réussissait même à prendre Dolson de vitesse pour égaliser à 16 partout à un peu plus d’une minute du terme et sur l’action suivante Migna Touré provoquait un marcher d’Allisha Gray avec une chance de prendre une première fois l’avantage dans la dernière minute du match. Les visages cainris se crispent, nous avons un match ! Mais tout déraille à la sortie du temps-mort. Marie-Ève Paget cherche la numéro 1 mondiale en backdoor mais la balle est touchée par Kelsey Plum avant de sortir des limites du terrain. L’arbitre ne l’a pas vu mais les ralentis sont très clairs et on ne se fait pas de souci quant à l’issue du challenge immédiatement posé par les Bleus. Mais après quelques minutes de flottement, le corps arbitral rend inexplicablement la balle à Team USA. Incompréhension totale dans le camp français et sur les réseaux sociaux qui assistent impuissants aux lancers-francs de Team USA pour sceller le sort du match. Défaite finale de 2 points, 18-16, avec ce goût amer de l’injustice qui nous envahit. Nos Bleues avaient effectué le match idéal qui était demandé pour tenir tête aux Américaines, mais ce matin c’était Stevie Wonder à l’arbitrage et ça ne pardonne pas à ce niveau. La revanche aurait été parfaite mais il faut vite tourner la page car il reste un dernier match à jouer contre la Chine à 13h45. Et celui-là vaudra du bronze !

🏀🇫🇷 On y a cru jusqu’au bout, mais les Bleues finissent par s’incliner face aux Etats-Unis. Quel match et quel parcours de cette belle équipe de France. Et ce n’est pas fini, puisqu’elles vont tenter de décrocher le bronze cet après-midi face aux Chinoises ou aux Russes pic.twitter.com/jnsFDxfzQd — France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

Pas le temps d’attendre de se réveiller avec une grosse gueule de bois, l‘heure est à la remobilisation pour terminer ce tournoi en beauté, avec une belle médaille de bronze autour du cou. Le rendez-vous pour la petite finale est pris à 13h45, en espérant juste ne pas avoir besoin d’utiliser de challenge vidéo cette fois-ci.