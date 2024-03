Huit matchs au programme cette nuit, avec une affiche Warriors – Knicks et deux matchs déjà tendus pour la course au Playoffs à l’Est. Demandez le programme !

Le programme de la nuit :

0h : Pacers – Cavs

0h30 : 76ers – Heat

0h30 : Celtics – Pistons

1h : Bulls – Blazers

2h : Jazz – Wolves

3h : Kings – Grizzlies

3h : Warriors – Knicks

3h30 : Hawks – Lakers

Le match à ne pas rater : Warriors – Knicks

Les Knicks sont sur une folle série de cinq match sans accorder plus de 93 points à leurs adversaires, les Warriors ont des problèmes mais sont plutôt bons en attaque. Surtout, Stephen Curry et ses collègues n’ont plus le choix. Dans un Ouest qui ressemble de plus en plus à une jungle tropicale, les victoires vont devenir impératives, sous peine de devoir faire un ou deux tours de play-in pour espérer accrocher sa place en Playoffs. Et encore, même les Rockets reviennent fort derrière.

New York doit confirmer sa bonne dynamique et peut espérer dépasser les Cavs d’ici la fin de la régulière. Finir troisième au lieu de quatrième, ça veut dire éviter Boston au second tour, et c’est toujours bon à prendre. O.G. Anunoby ne sera pas de la partie, ni Julius Randle, toujours blessé. Mais on s’attend à du 3-points dans tous les sens : Klay, Steph et DiVincenzo sont tous les trois Top 4 en 3-points inscrits cette saison, et Brunson n’est pas loin. Nettoyez les parkings, ça va balancer.

Mais aussi …

Les Cavs plombés par les blessures vont devoir aller chercher un beau succès dans l’Indiana. Objectif s’éloigner du play-in pour prince Hali & co.

Les Sixers (8è de l’Est) reçoivent Miami (7è) dans un match capital pour le play-in, les deux équipes affichant le même bilan de 37-30. Malheur au vaincu, ça va être bouillant !

Celtics – Pistons, au souvenir d’une nuit du mois de décembre où on avait cru à l’exploit pour briser la série de défaites.

DominAyton dans la raquette de Chicago, Billy Donovan va-t-il envoyer Drummond en mission ?

Les Wolves doivent enchaîner dans l’Utah pour profiter de la défaite des Nuggets hier, sans KAT et avec Rudy incertain. Ant-Man time.

Memphis a l’occasion de faire quelque chose de très marrant pour le suspens de la conférence Ouest en battant les Kings.

Atlanta a puni les Clippers hier soir, bis repetita sur leurs colocataires ?

Les Français de la nuit

Evan Fournier face aux Celtics

Rudy Gobert incertain pour les retrouvailles avec Utah

Nico Batum contre le Heat

Peut-être un peu de Rayan Rupert contre Chicago ?

Et en G League ?